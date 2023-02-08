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米其林2月新入選公布 台中「FReNCHIE FReNCHIE」入列

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「FReNCHIE FReNCHIE」以精緻的法式餐酒館為定位。圖／摘自米其林官網。
「FReNCHIE FReNCHIE」以精緻的法式餐酒館為定位。圖／摘自米其林官網。

時序來到2023年2月第二個星期三，又到了米其林評審員每月分享台灣值得推薦的餐廳新名單的日子。本月共有4家餐廳新入選《臺北、臺中、臺南 & 高雄米其林指南》，分別是台中的「FReNCHIE FReNCHIE」、「老士官擀麵」與「沙卡」，以及台北的「小酌之家」。

位於台中市西屯區文心路的精緻法式餐酒館「FReNCHIE FReNCHIE」，相當受到米其林評審員的青睞，「來自上海的主廚精心設計出隨季節更迭的菜單，正餐後的法式吐司特別令人期待。」「FReNCHIE FReNCHIE」套餐和酒單的價位算是親民，但餐廳在晚上9點以後會變成酒吧，也不接待8歲以下兒童。

「老士官擀麵」位於台中市清水區鎮南街，老闆會在門前現場擀麵，每日供應數量有限，售完為止。米其林評審員特別推薦各式麵點，「其麵條帶嚼勁，搭配秘製麻醬與肉燥，滋味鹹香，建議加點半熟蛋，讓麵條裹上絲滑蛋液，味道更佳。」皮薄的抄手和老闆自創的酸辣豆腐，也獲得米其林評審員肯定。

位於台中市大雅區中山路的「沙卡」，是當地屹立40多年的臺菜老店，米其林評審員特別推薦「招牌燒酒雞」，「以全米酒、中藥材及土雞燉煮而成，不加一滴水，原汁原味。建議先品嚐肉質軟嫩的雞胸肉，然後再細味鮮甜的熱湯。肉品沾上店家特製的辣椒醬油與胡椒粉，別有一番風味。」此外，熱炒菜色「黃金軟絲」也獲得米其林評審員青睞，「其火候掌握精準，適合配飯」。

位於台北市中山區吉林路的「小酌之家」，自1995年開業至今已進入第28個年頭，店裡僅有5張桌子，大廚身擁40年豐富經驗，以新鮮漁獲製作台式餐點。米其林評審員將以中藥材慢火燉煮兩小時的「鮑魚燉烏骨雞湯」，以及耗時兩天、以臺灣黑毛豬的前豬腳製作的「烤豬腳」，雙雙列為必點菜色。

「老士官擀麵」帶嚼勁的麵條與酸辣豆腐，令米其林評審員印象深刻。圖／摘自米其林官網。
「老士官擀麵」帶嚼勁的麵條與酸辣豆腐，令米其林評審員印象深刻。圖／摘自米其林官網。
「沙卡」的招牌菜色燒酒雞，深獲米其林評審員青睞。圖／摘自米其林官網。
「沙卡」的招牌菜色燒酒雞，深獲米其林評審員青睞。圖／摘自米其林官網。
「小酌之家」供應各種台式菜餚。圖／摘自米其林官網。
「小酌之家」供應各種台式菜餚。圖／摘自米其林官網。

米其林 餐廳 台中市

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