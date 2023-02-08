天佑土耳其 《光鑰未來_全聯25》邀民眾一起點燈祈福

土耳其發生強震導致受災嚴重，為感念土耳其在台灣921地震時率先伸出援手，身為全民超市的全聯福利中心昨日、今日特別於正在展演中的《光鑰未來_全聯25》LED數位迷宮燈飾中，定時播放「Pray for Türkiye為土耳其祈福」畫面，期望邀請觀賞觀眾共聚善念，傳遞愛的力量，希望土耳其順利度過難關。

全聯表示，這次展區正好邀請到來自土耳其的OUCHHH創意新媒體團隊打造，藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici看到家鄉土耳其發生強震感到十分擔憂，在昨日飛回土耳其的班機上也正好遇到動身前往土耳其的台灣搜救隊，讓他們非常感謝台灣英雄的付出。「Pray for Türkiye」祈福畫面在2月8日的展演10場次中，每半小時播放1次5分鐘「Pray for Türkiye為土耳其祈福」畫面，邀請觀眾一起為土耳其祈福。

OUCHHH藝術家Ferdi Alici & Eylul Alici表示，「今年OUCHHH很高興受全聯邀請來台灣參加元宵節，這是緊張而有趣的旅程。我們了解到點燈掛燈象徵著團圓、避邪、祈平安，這也是一家人聚在一起踩街賞燈的日子。然而在我們離台的那天，土耳其發生大地震，對我們家鄉造成嚴重破壞。當我們心情沉重地登機時，意外地看到40名台灣救援人員帶著3隻搜救犬一同登機。謝謝台灣，讓我們看見最亮的光輝是人性。天佑台灣，天佑土耳其。光鑰未來，和平永存。」