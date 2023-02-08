Lacoste公布新任創意總監 新作9月巴黎時裝周登場

法國時尚品牌LACOSTE日前宣布，邀請原先於adidas服務的設計師Pelagia Kolotouros擔任新任創意總監，由於2月才正式就職，所以最快要在9月才會看到她的新作！

在Burberry公布新的視覺形象後，LACOSTE也確認設計師Pelagia Kolotouros正式擔任新任品牌創意總監，這距離前任創意總監Louise Trotter離職不過一個月。在這項消息之前，LACOSTE總裁Thierry Guibert接受媒體訪問時，曾表示未來品牌不會有專任創意總監，而是交由設計團隊與不同的設計師、品牌跨界合作，如今Pelagia Kolotouros走馬上任，說明品牌的政策有所修正。因為今年50歲的Pelagia Kolotouros於adidas集團就職時，便是負責adidas Originals與天后Beyoncé的IVY PARK、Pharrell Williams聯名系列，跨界經驗豐富。

在adidas集團之前，Pelagia Kolotouros還擔任過The North Face全球創意總監長達5年，並在任內推動了與潮牌Supreme合作企劃，想必LACOSTE就是看重其與不同品牌聯名能力，因此才會邀請出任創意總監。LACOSTE副執行長Catherine Spindler也在聲明中指出，認為Pelagia Kolotouros具有把時裝和運動元素融合的獨特天賦，將重新定義創意，並把品牌服裝帶向新的境界。而3月巴黎時裝周在即，Pelagia Kolotouros會負責最後統籌的工作，但要等到9月時，才能看到她替LACOSTE打造的新風貌。