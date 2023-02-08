情人節好康！迪奧免費送粉嫩托特包、HR赫蓮娜送微醺禮

情人節將至，為刺激買氣，各大保養品牌加碼推出多樣優惠，迪奧推出消費滿額送專屬禮盒包裝，且滿額還送Miss Dior愛戀托特包，超粉嫩又好看，還於SOGO忠孝店推獨特優惠，直接滿額送花禮；另一頂級保養品牌HR赫蓮娜，也是消費滿額直接送法式甜醺情人節獻禮，與另一半共度甜蜜的時光。

迪奧在情人節檔期主推MISS DIOR系列商品，包括銷售冠軍的MISS DIOR花漾迪奧淡香水，今年度換上新包裝，特別打造出手工訂製緞帶，增加整體的優雅風格。並再度引進MISS DIOR花漾迪奧馬卡龍香浴球、MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭，在情人節檔期限量回歸，其中香浴球是夢幻粉紅色，放入浴缸中時，就能釋放出玫瑰精油香氛。

另外也推出好康優惠，即日起至全台專櫃購買2件以上商品（內含50ml以上保養品或100ml以上香水），想有愛戀花語禮盒包裝服務；而在全台指定櫃點與時間，購買MISS DIOR系列滿8千元，送Miss Dior愛戀托特包；2月11、12日在SOGO忠孝店，消費MISS DIOR系列滿8千元，送出Miss Dior愛戀花禮，每日限量20份。