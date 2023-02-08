聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人節好康！迪奧免費送粉嫩托特包、HR赫蓮娜送微醺禮
情人節將至，為刺激買氣，各大保養品牌加碼推出多樣優惠，迪奧推出消費滿額送專屬禮盒包裝，且滿額還送Miss Dior愛戀托特包，超粉嫩又好看，還於SOGO忠孝店推獨特優惠，直接滿額送花禮；另一頂級保養品牌HR赫蓮娜，也是消費滿額直接送法式甜醺情人節獻禮，與另一半共度甜蜜的時光。
迪奧在情人節檔期主推MISS DIOR系列商品，包括銷售冠軍的MISS DIOR花漾迪奧淡香水，今年度換上新包裝，特別打造出手工訂製緞帶，增加整體的優雅風格。並再度引進MISS DIOR花漾迪奧馬卡龍香浴球、MISS DIOR花漾迪奧香氛蠟燭，在情人節檔期限量回歸，其中香浴球是夢幻粉紅色，放入浴缸中時，就能釋放出玫瑰精油香氛。
另外也推出好康優惠，即日起至全台專櫃購買2件以上商品（內含50ml以上保養品或100ml以上香水），想有愛戀花語禮盒包裝服務；而在全台指定櫃點與時間，購買MISS DIOR系列滿8千元，送Miss Dior愛戀托特包；2月11、12日在SOGO忠孝店，消費MISS DIOR系列滿8千元，送出Miss Dior愛戀花禮，每日限量20份。
HR赫蓮娜主打明星商品黑繃帶乳霜，強調有最高濃度30%普拉斯鏈，能夠緊緻肌膚線條。即日起至2月14日，購買HR赫蓮娜任一明星組合，就送法國夏凡酒莊經典無酒精紅酒風味飲200ml，以及獨特的法式奢華包裝，讓情人節有不一樣的氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言