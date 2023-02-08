夢幻情人節 家樂福草莓季獻上7款烘焙新品 花漾紅果茶限時買1送1

家樂福草莓季搭上情人節，帶來滿滿粉紅甜蜜氛圍，推出上百款草莓商品，超過20款新品與獨家上架，絕對要擄獲草莓控的芳心。即日起至2月14日首波強打來自大湖新鮮草莓製作出的7款迷人香氣烘焙糕點新品，包括使用萬丹紅豆餡製成的草莓大福、表面覆蓋甜菜根奶酥波蘿外衣的草莓香緹麵包、以白巧克力甜甜圈搭配當季新鮮草莓製成的草莓甜心麵包，以及用鬆舒波蘿泡芙包覆滿滿草莓香緹的草莓泡芙，另外還有酸甜草莓搭配日式戚風蛋糕及綿密鮮奶油夾層的草莓蛋糕三明治、香草蛋糕體搭配日本鮮奶油內餡，表面裝飾草莓享受多重滋味的草莓香緹生乳捲，以及草莓法式重乳酪蛋糕，價格45～328元，滿足草莓控味蕾。

除了烘焙點心，家樂福賣場獨家情人節限定推出「櫻桃爺爺特級草莓牛軋糖/草莓核桃糕」，好吃不黏牙，大人小孩都愛吃。另外，新上架的美食村草莓初鹿濃奶蛋糕易開罐甜點，採用新鮮草莓與初鹿100%生乳特調濃奶油，奶香搭配鬆軟綿滑蛋糕體，有著冰淇淋口感的內餡，一口咬下內餡如雲朵般的口感，視覺、味覺都大大滿足。

另外，民眾最愛的進口零食點心也都在草莓季推出限定口味，包括LOTTE白巧克力派草莓初雪牛奶風味、LOTTE卡士達派超濃厚草莓風味、LOTTE巧克力派分享包甘王草莓風味，全都換上草莓滿滿的限定包裝，還有期間限定優惠價。YBC草莓夾心風味餅乾、千成堂杏仁夾心草莓球，也是每年草莓季不可錯過的囤貨零食。