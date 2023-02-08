趁情人節脫單！美式餐廳2/13辦單身趴 499元起喝到飽

為迎接2月14日西洋情人節，開展餐飲集團旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排，除推出情人節套餐外，更於2月13日當天首度推出「單身小酒館」及「單身酒吧萬萬醉」一日快閃活動，雙品牌分別提供499元及599元指定酒類暢飲優惠，並規劃專屬的吧檯活動區，讓單身的朋友在Bartender的帶動下認識新朋友，把握「在情人節前脫單」的機會。

針對已經成雙成對的情侶們，雙品牌即日起至2023年2月14日，分別推出「FRIDAYS LOVE 吃．戀」及「Only兔You情人饗宴」雙人分享餐，精選出最熱門的美式餐點，讓情侶們以優惠的套餐價格享用。

TGI FRIDAYS的「FRIDAYS LOVE 吃．戀」情人分享餐，取近期最熱門的日劇《First Love 初戀》諧音，邀情侶們到TGI FRIDAYS餐廳度過情人節「FRIDAYS LOVE 吃．戀」情人分享餐售價也取「愛你久久」諧音，2,199元從湯品、沙拉、豬肋排、主餐、甜點、調飲…等全都吃得到。

除情侶客群，TGI FRIDAYS也不忘為單身族群，於西洋情人節前一日2月13日舉辦「單身小酒館」一日快閃活動，僅限單身者參加，並提供了499元指定調酒暢飲兩小時的優惠活動。單身朋友們看到目標對象，也別害羞告知調酒師，就讓當日的調酒師扮演一日月老，協助順利出擊。

活動期間到FRIDAYS參加「單身小酒館」暢飲活動或點購情人分享餐，即贈送「給我一個吻」紋身貼紙一張，將創意玩法的照片上傳至Facebook指定貼文留言區，即可參加千元抽獎。

另一品牌Texas Roadhouse德州鮮切牛排的「Only兔You情人饗宴」售價2,400元，精選大份量的手工鮮切低溫熟成牛排與各式排餐，讓你與另一半你一口、我一口甜蜜共享。凡點購雙人套餐，還可加價200元，將12oz.肋眼牛排，升級為16oz.；或加價100元，將8oz.火烤德州牛排，升級為11oz.。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排也心繫著還沒找到另一半的朋友們，2月13日推出一日限定特別企劃「單身酒吧萬萬醉」，點購任一開胃菜，即可以599元參加全日指定飲品暢飲兩小時優惠，店內備有脫單助攻小道具，藉由熱情活潑的吧檯氛圍，讓黃金單身男女們有耳目一新的微醺交友體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康