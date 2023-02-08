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情人表心意？RADO陶瓷曬粉嫩 Franck Muller通透太開芯

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Vanguard Heart Skeleton腕表使用了高程度的鏤空機芯，表殼再鑲嵌上總計約3.55克拉的302顆鑽石，閃耀無敵。
Vanguard Heart Skeleton腕表使用了高程度的鏤空機芯，表殼再鑲嵌上總計約3.55克拉的302顆鑽石，閃耀無敵。

情人節將在下周二來臨，不少鐘表品牌包含雷達（RADO）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、Franck Muller，紛紛推出推薦表款，分別以粉嫩成色、通透的鏤空機芯與特殊的岩石般紋理，呈現予天下有情人獨特珍貴的情意時光。

每個人都想看透情人的心思、了解情人的每一個起心動念，Franck Muller的Vanguard Heart Skeleton腕表使用了高程度鏤空的MVT.1540-VS3手動上鍊機芯，同時完全捨棄小時時標的同時，正面再以彩漆在機芯細節處打造了七枚不同形狀、顏色的鏤空「愛心」，同時橢圓形的精鋼表殼再鑲嵌上總計約3.55克拉的302顆鑽石，讓人心花朵朵開、閃耀無敵。

雷達（RADO）則與品牌代言人、前WTA球后Ash Barty推出第三款聯名款：True Square真我方形系列高科技陶瓷腕表Ash Barty限量表，表款除了運用粉紅色的陶瓷錶殼，六點鐘方向更有一顆小型「金」網球圖騰，並搭配白色珍珠母貝面盤，像是一顆手腕上的輕奢寶石，更因為Ash Barty出生於1996年，全球限量996只。

而先前已推薦過情人節女表的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）、則有一只靜夜（Midnight）系列Monochrome腕表專為男士獻上，表款自建築石材中的「頁岩」得到靈感，透過特殊的打磨技術，在42毫米的18K白金表殼內，重現了雄偉、壯闊、寧靜的意象。機芯並使用高級製表品牌芝柏（Girard Perregaux）的GP3300自動上鍊機芯，也像有情人的深邃深情，堅定而恆常。

靜夜Midnight系列 Monochrome單色自動腕表，42毫米、白金、GP3300自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格格電洽。圖／Harry Winston提供
靜夜Midnight系列 Monochrome單色自動腕表，42毫米、白金、GP3300自動上鍊機芯、時間與日期顯示，價格格電洽。圖／Harry Winston提供
與品牌代言人、女子職業網球球后Ash Barty合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量表，將粉嫩陶瓷表殼結合柔美的白色珍珠母貝面盤，浪漫甜美。圖／RADO提供
與品牌代言人、女子職業網球球后Ash Barty合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量表，將粉嫩陶瓷表殼結合柔美的白色珍珠母貝面盤，浪漫甜美。圖／RADO提供
除了珍珠母貝的柔美光澤與金色指針與時標，六點鐘方向並有一顆金色網球，並有著「jeu」（局）、「set」（盤）與「match」（比賽）字樣，以呼應Ash Barty在網球場上的自信表現。圖／RADO提供
除了珍珠母貝的柔美光澤與金色指針與時標，六點鐘方向並有一顆金色網球，並有著「jeu」（局）、「set」（盤）與「match」（比賽）字樣，以呼應Ash Barty在網球場上的自信表現。圖／RADO提供
True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量表，限量996只，64,900元。圖／RADO提供
True Square真我方形系列高科技陶瓷Ash Barty限量表，限量996只，64,900元。圖／RADO提供
Vanguard系列Heart Skeleton Colour Dreams腕表，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Vanguard系列Heart Skeleton Colour Dreams腕表，價格店洽。圖／Franck Muller提供

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