甜點×飲料新組合！「阿華田吐司、珍奶貝果」甜甜登場

「甜點與飲品」一直是經典的點心組合。生吐司品牌「日香」本次攜手「阿華田」，推出期間限定的「麥芽可可美肌生吐司」，在生吐司中，也能找尋到經典的麥芽飲品滋味。至於「好丘」則是以「珍珠奶茶」為靈感，推出「黑糖珍珠貝果」，帶來咀嚼系的新驚喜。

日香（niko bakery）本次聯名百年品牌「阿華田」，推出當月限定「麥芽可可美肌生吐司」，除了有著本身的蜂蜜香，也將含有麥芽精華與優質可可的營養巧克力麥芽粉，搭配脆酷力抹醬，一同包進麵糰裡；餡料同樣融合麥芽粉和香脆脆酷力，再搭配義大利鮮奶油製作而成，擁有濃郁甜香與彈性口感，原價每條260元，優惠價210元，自2月10日至2月28日期間限時販售，每日限量供應。購買生吐司新品再加贈「阿華田麥芽夾心餅乾」1份，送完為止。