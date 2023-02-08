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甜點×飲料新組合！「阿華田吐司、珍奶貝果」甜甜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
niko bakery與阿華田聯名推出「麥芽可可美肌生吐司」，原價每條260元，優惠價210元。圖／日香提供
niko bakery與阿華田聯名推出「麥芽可可美肌生吐司」，原價每條260元，優惠價210元。圖／日香提供

「甜點與飲品」一直是經典的點心組合。生吐司品牌「日香」本次攜手「阿華田」，推出期間限定的「麥芽可可美肌生吐司」，在生吐司中，也能找尋到經典的麥芽飲品滋味。至於「好丘」則是以「珍珠奶茶」為靈感，推出「黑糖珍珠貝果」，帶來咀嚼系的新驚喜。

日香（niko bakery）本次聯名百年品牌「阿華田」，推出當月限定「麥芽可可美肌生吐司」，除了有著本身的蜂蜜香，也將含有麥芽精華與優質可可的營養巧克力麥芽粉，搭配脆酷力抹醬，一同包進麵糰裡；餡料同樣融合麥芽粉和香脆脆酷力，再搭配義大利鮮奶油製作而成，擁有濃郁甜香與彈性口感，原價每條260元，優惠價210元，自2月10日至2月28日期間限時販售，每日限量供應。購買生吐司新品再加贈「阿華田麥芽夾心餅乾」1份，送完為止。

迎來2月9日的「國際貝果節」，好丘自2月9日起，以珍珠奶茶為概念，推出「黑糖珍奶貝果」。選用花蓮舞鶴的阿薩姆紅茶茶葉，磨細成粉後揉入貝果麵糰與手工奶酥內餡之中，創造出茶香厚實的奶茶滋味。同時以黑糖麻糬取代珍珠，帶來軟彈口感與黑糖香氣。整體甜度則是以「三分微糖」的型態呈現，符合台灣人的甜度喜好，每顆售價75元，於門市及官網同步販售。

好丘新推出「黑糖珍奶貝果」，每顆75元。圖／好丘提供
好丘新推出「黑糖珍奶貝果」，每顆75元。圖／好丘提供

珍珠奶茶 可可

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