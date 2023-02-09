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2023賀歲檔國片再度慘敗 產業觀察家：關鍵問題是這個

搶救情人節大作戰！約會何處去？送禮送到心坎裡

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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下週就是情人節啦！你是否已準備好怎麼與情人一起度過呢？不妨來趟藝文知性之旅吧，出發之前先來看看「瘋直擊」的展覽懶人包，觀展時就能在另一半面前侃侃而談，個人魅力大加分！

如果你是動漫IP「咒術迴戰」的超級粉絲，這次集結高人氣角色等身模型首次在台亮相，虎杖、五條、兩面宿儺搭配動態光影特效烘托強大氣場，還有經典手稿不容錯過。睽違10年，日本經典故事「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語特展」再次集結！不用飛出國就能一飽日本原汁原味妖怪。「一鞋入魂！倫敦設計博物館 潮鞋特展」300雙超經典鞋款，一次走訪潮鞋百年演化史，絕對是男孩們的夢想殿堂！

圖／聯合數位文創提供
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除了展覽之外，和情人相伴欣賞各式各樣的精彩演出，也是很好的約會選項。經典法文音樂劇「羅密歐與茱麗葉」，初代演員首度在台合體演出，2月在台北、台中及高雄三地展開盛大巡演。經典動漫「美少女戰士」改編的2.5次元音樂劇4月首度來台！聲光效果、映射視覺、動感舞台，再次呈現七、八年級生的共同回憶。「烏克蘭聯合芭蕾舞團」，匯聚了頂尖的芭蕾舞者，今年4月將演出最偉大的舞作《天鵝湖》。挑選情人所愛，一起創造最美好的觀賞回憶！

有.設計uDesign推出「療癒香氛」專區，並與聯合數位文創聯手推出「搶救情人節大作戰」的限時活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，就有機會抽中520元購物金！圖／有.設計uDesign提供
有.設計uDesign推出「療癒香氛」專區，並與聯合數位文創聯手推出「搶救情人節大作戰」的限時活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，就有機會抽中520元購物金！圖／有.設計uDesign提供

不管有情人還是沒情人，還是要創造生活的儀式感！有.設計uDesign推出「療癒香氛」專區，集結各種香氛蠟燭、精油、擴香組等，提升家裡或工作環境的舒適感。同時在2/8~2/14期間，與聯合數位文創聯手推出「搶救情人節大作戰」的限時活動，加入udnFunLife官方LINE@帳號，就有機會抽中520元購物金，支援你的愛情，讓你送禮送到心坎裡！

日本 情人節 音樂劇

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羅密歐與茱麗葉開演倒數 LEXUS車主享現場兌換節目冊活動

經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》20週年紀念巡演，台灣首站將在2月11日於臺中國家歌劇院開演。主辦單位聯合數位文創表示，為感謝Lexus贊助支持本次演出，特別推出Lexus車主專屬「免費兌換節目冊」活動，於2月11至28日在台巡演期間，各場次前100名車主，憑該場次票券及Lexus車鑰匙，可於現場兌換平裝節目冊一本。

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