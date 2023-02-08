PChome 24h購物推「真的真的開學啦」優惠活動　下殺35折起

迎接開學生活。PChome 24h購物於即日起至2月23日祭出「真的真的開學啦」優惠活動，精選開學必備文具、餐具、筆電等商品下殺35折起，2月19日前消費滿額週週再送KKBOX免費聽，2月20日至2月22日消費滿額即可抽摩斯漢堡早餐。PChome 24購物更攜手「林叨囝仔The Lins' Kids」推薦開學必買TOP10，即日起至2月20日祭出限量折價券，於PChome 24購物輸入專屬序號「lin7」即可領券，於全站指定商品結帳金額滿2,023元現抵100元。

開學購買筆電熱度持續攀升，PChome 24h購物站上以14、15吋輕薄方便攜帶的文書處理機種最熱銷。PChome 24h購物推出「ASUS決戰開學日」，即日起至2月14日指定產品消費滿額最高登記送5,800 P幣，2月28日前單筆消費滿萬元還能登記抽東京單人來回機票。精選優惠商品包括「ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電」，擁有第12代intel®Core™處理器，最高支援16GB記憶體與512GB高速SSD儲存空間，還可180度平坦攤開螢幕轉軸，即日起至2月26日特價19,999元；厚度僅16.9公釐、重量僅1.39公斤的「ASUS Zenbook UX3402ZA 14吋輕薄筆電」，搭載最新第12代intel®Core™處理器，75Wh長效電池續航力，可49分鐘快速充電60%，即日起至2月20日特價34,900元；「ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti電競筆電」配備MUX獨顯直連開關，充分發揮遊戲效能，雙向AI降噪可去除輸入與輸出通訊的背景噪音，即日起至2月28日特價33,999元。

筆電除了一般文書處理外，還有視覺設計、寫程式、遊戲等需求，近期Nvidia RTX40系列顯卡上市，帶動一波高階電競筆電銷售買氣，消費者多講究處理器性能、儲存硬碟大小。PChome 24h購物今天（2月8日）現貨開賣「MSI GeForce RTX40筆電」，推出「MSI微星Raider GE78HX 13VH-017TW」售價129,900元，以及「MSI微星Titan GT77HX 13VI-038TW」售價169,900元，皆具備全新Nvidia GeForce RTX40系列顯示卡、Intel® Core 13代處理器，即日起至2月28日購買最高送6,000 P幣，還可登記送6,000元即享券。

中、小學生的開學採購需求以購買學習及生活用品為主，PChome 24h購物站上熱銷前3名依序為文具、保溫杯、兒童書包。進一步分析在文具的挑選上，消費者偏好一次下手整套，熱銷商品包括獨家首賣的「sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組」套組，內含帆布袋、素描本及雙頭彩色筆，售價574元；「KOKUYO淡彩曲奇活頁筆記本文具套組」兼具機能與可愛，售價699元；「KOKUYO Noritake聯名筆記本套組」與日本插畫家Noritake聯名，低調且饒富趣味的設計文具，售價599元，全館滿999元再送筆記本一本；「雄獅COLOR PARTY黑白派繪畫組」一次買齊色鉛筆、彩色筆、粉蠟筆、水彩、水彩筆、鉛筆及橡皮擦，App限定加購價599元。