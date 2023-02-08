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PChome 24h購物推「真的真的開學啦」優惠活動　下殺35折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物即日起至2月23日祭出「真的真的開學啦」優惠專區，精選筆電、文具組、護脊背包，輸入專屬序號還能領取限量折價券。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物即日起至2月23日祭出「真的真的開學啦」優惠專區，精選筆電、文具組、護脊背包，輸入專屬序號還能領取限量折價券。圖／PChome 24h購物提供

迎接開學生活。PChome 24h購物於即日起至2月23日祭出「真的真的開學啦」優惠活動，精選開學必備文具、餐具、筆電等商品下殺35折起，2月19日前消費滿額週週再送KKBOX免費聽，2月20日至2月22日消費滿額即可抽摩斯漢堡早餐。PChome 24購物更攜手「林叨囝仔The Lins' Kids」推薦開學必買TOP10，即日起至2月20日祭出限量折價券，於PChome 24購物輸入專屬序號「lin7」即可領券，於全站指定商品結帳金額滿2,023元現抵100元。

開學購買筆電熱度持續攀升，PChome 24h購物站上以14、15吋輕薄方便攜帶的文書處理機種最熱銷。PChome 24h購物推出「ASUS決戰開學日」，即日起至2月14日指定產品消費滿額最高登記送5,800 P幣，2月28日前單筆消費滿萬元還能登記抽東京單人來回機票。精選優惠商品包括「ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電」，擁有第12代intel®Core™處理器，最高支援16GB記憶體與512GB高速SSD儲存空間，還可180度平坦攤開螢幕轉軸，即日起至2月26日特價19,999元；厚度僅16.9公釐、重量僅1.39公斤的「ASUS Zenbook UX3402ZA 14吋輕薄筆電」，搭載最新第12代intel®Core™處理器，75Wh長效電池續航力，可49分鐘快速充電60%，即日起至2月20日特價34,900元；「ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti電競筆電」配備MUX獨顯直連開關，充分發揮遊戲效能，雙向AI降噪可去除輸入與輸出通訊的背景噪音，即日起至2月28日特價33,999元。

筆電除了一般文書處理外，還有視覺設計、寫程式、遊戲等需求，近期Nvidia RTX40系列顯卡上市，帶動一波高階電競筆電銷售買氣，消費者多講究處理器性能、儲存硬碟大小。PChome 24h購物今天（2月8日）現貨開賣「MSI GeForce RTX40筆電」，推出「MSI微星Raider GE78HX 13VH-017TW」售價129,900元，以及「MSI微星Titan GT77HX 13VI-038TW」售價169,900元，皆具備全新Nvidia GeForce RTX40系列顯示卡、Intel® Core 13代處理器，即日起至2月28日購買最高送6,000 P幣，還可登記送6,000元即享券。

中、小學生的開學採購需求以購買學習及生活用品為主，PChome 24h購物站上熱銷前3名依序為文具、保溫杯、兒童書包。進一步分析在文具的挑選上，消費者偏好一次下手整套，熱銷商品包括獨家首賣的「sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組」套組，內含帆布袋、素描本及雙頭彩色筆，售價574元；「KOKUYO淡彩曲奇活頁筆記本文具套組」兼具機能與可愛，售價699元；「KOKUYO Noritake聯名筆記本套組」與日本插畫家Noritake聯名，低調且饒富趣味的設計文具，售價599元，全館滿999元再送筆記本一本；「雄獅COLOR PARTY黑白派繪畫組」一次買齊色鉛筆、彩色筆、粉蠟筆、水彩、水彩筆、鉛筆及橡皮擦，App限定加購價599元。

國中小學生正值活潑好動的年紀，補充水分顯得格外重要，挑選對的水壺，才能讓小孩維持愛喝水的習慣，推薦「TIGER虎牌不鏽鋼保溫保冷杯480ml」，高科技真空技術保溫保冰效果佳，輕量方便攜帶，即日起至2月20日限時下殺35折，2入特價1,199元。此外，書包也是學童上學的必備品，具多功能的護脊書包成為家長首選，「Tiger Family小學者超輕量護脊書包」輕量且符合人體工學設計，大容量方便收納，即日起至2月17日特價2,980元。

KOKUYO Noritake聯名筆記本套組，PChome 24h購物售價599元。圖／PChome 24h購物提供
KOKUYO Noritake聯名筆記本套組，PChome 24h購物售價599元。圖／PChome 24h購物提供
Tiger Family小學者超輕量護脊書包（天使之翼），PChome 24h購物即日起至2月17日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供
Tiger Family小學者超輕量護脊書包（天使之翼），PChome 24h購物即日起至2月17日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供
TIGER虎牌不鏽鋼保溫保冷杯480ml，PChome 24h購物即日起至2月20日前限時下殺35折，2入特價1,199元。圖／PChome 24h購物提供
TIGER虎牌不鏽鋼保溫保冷杯480ml，PChome 24h購物即日起至2月20日前限時下殺35折，2入特價1,199元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至2月26日特價19,999元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS VivoBook Pro K6602HE 16吋RTX3050Ti獨顯筆電，PChome 24h購物即日起至2月26日特價19,999元。圖／PChome 24h購物提供
sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組，PChome 24h購物獨家首賣，售價574元。圖／PChome 24h購物提供
sun-star MOOMIN嚕嚕米文具帆布提袋套組，PChome 24h購物獨家首賣，售價574元。圖／PChome 24h購物提供
KOKUYO淡彩曲奇活頁筆記本文具套組，PChome 24h購物售價699元。圖／PChome 24h購物提供
KOKUYO淡彩曲奇活頁筆記本文具套組，PChome 24h購物售價699元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti電競筆電，PChome 24h購物即日起至2月28日特價33,999元。圖／PChome 24h購物提供
ASUS FX517ZE 15.6吋RTX3050Ti電競筆電，PChome 24h購物即日起至2月28日特價33,999元。圖／PChome 24h購物提供
MSI微星Titan GT77HX 13VI-038TW，PChome 24h購物2月8日起現貨開賣，售價169,900元。圖／PChome 24h購物提供
MSI微星Titan GT77HX 13VI-038TW，PChome 24h購物2月8日起現貨開賣，售價169,900元。圖／PChome 24h購物提供
Tiger Family小學者超輕量護脊書包（高速跑車），PChome 24h購物即日起至2月17日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供
Tiger Family小學者超輕量護脊書包（高速跑車），PChome 24h購物即日起至2月17日特價2,980元。圖／PChome 24h購物提供

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