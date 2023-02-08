極致工藝！香奈兒獻Mademoiselle Privé腕表2023新作

香奈兒（CHANEL）於2023年，推出全新Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles腕表系列，以嘉柏麗香奈兒女士在巴黎康朋街工作室裡不可或缺的手腕針墊為靈感，共5款絕美的畫面、搭配服貼手腕的表帶，並以兩根細長的縫紉針指示時間，是高級訂製服與高級珠寶的完美邂逅。其中2款表盤更是2018年香奈兒收購獨立製表品牌Montres Journe SA後，首度於香奈兒作品中出現旗下LES CADRANIERS DE GENEVE工坊的作品。

「我喜歡將妝點在女裁縫師手腕上的實用工具化作為珠寶的概念。」香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt說，手腕針墊是18世紀至今所有女裁縫師的必備工具，通常是由金屬手環和圓形襯墊組成，女裁縫師會順手將珠針與縫紉針插在上頭，儘管份量十足，卻絲毫不影響配戴舒適度，還能便於各種針線工作，「我很喜歡針線隨意插在針墊上的感覺，女裁縫師縫紉過程針起針落，在布料表面留下點點痕跡，整齊也好凌亂也罷，一步步形塑成獨一無二的裝飾圖騰。」

香奈兒於是以55毫米的表盤為畫布，呈現最創新無畏的傳統工藝（Métiers d’Art）：如蕾絲般的鏤空山茶花、品牌經典包款的集合、散落在黑色斜紋軟呢的珠寶、華麗的鑽石刺繡、以及打版階段的經典外套。每只腕表的18K黃金表圈裝飾整圈鑽石，內環圈綴飾著K金珠串，並以輕盈的黑色鈦金屬製作表帶以提升配戴的舒適度，表帶更運用品牌一直以來用於後繫帶鞋的黑色霧面羅緞布料製成，完美融入高級訂製服精神。

FP Journe旗下的LES CADRANIERS DE GENEVE所製作的是斜紋軟呢外套與蕾絲圖騰腕表。蕾絲圖騰腕表是以最細緻的手工尚蒂伊蕾絲（Chantilly Lace）刻畫嘉柏麗香奈兒鍾愛的山茶花。18K黃金表盤首先需經過約12小時的手工雕刻創造光線反射，接著製作高達攝氏800度的「大明火琺瑯」（Grand Feu），完成之後再以連續四層貼花技法製作山茶花蕾絲圖騰再燒製，營造立體感與鏤空視覺效果，最後再點綴上微型金色珍珠和五顆鑽石。斜紋軟呢圖騰腕表則是描繪這款經典布料外套在女裁縫師桌上進行打版縫製的過程，微型外套緄邊及口袋鑲嵌鑽石和珍珠鈕扣，散落其中的裁縫剪刀、捲尺和頂針等黃金立體微型縫紉工具，則是手工雕刻的12小時的精細傑作。

珍珠圖騰腕表上以嘉柏麗香奈兒喜愛層疊配戴的珍珠長項鍊，和微型繪畫手法呈現的黑金長鍊交疊在布料上，搭配鑽石與黑瑪瑙組成的拜占庭風格胸針，每件微型配飾均以黃K金打造，歷經50小時手工上漆與細緻鑲嵌雕琢而成。以滿滿雪花式鑲嵌鑽石組成的刺繡圖騰腕表，結合兩種截然不同的靈感：嘉柏麗香奈兒最鍾愛的鑽石，及其於1920年代所設計的高級訂製服作品─亮片刺繡打造而成的黑色真絲縐綢洋裝；光是鑲嵌鑽石就需一周時間，並將金屬鍍黑處理以彰顯鑽石光芒。