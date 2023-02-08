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Dyson攜手H.H先生打造「美美」情人節 用「托帕石橙紅」限定色浪漫傳情

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
迎接情人節到來，Dyson攜手人氣圖文作家H.H先生限量推出「美美情人節小卡」。圖／Dyson提供
迎接情人節到來，Dyson攜手人氣圖文作家H.H先生限量推出「美美情人節小卡」。圖／Dyson提供

情人節送禮只送花、巧克力，實在太沒創意！Dyson攜手台灣超人氣圖文作家H.H先生，以Dyson「托帕石橙紅限定色」吹風機為靈感，結合H.H先生筆下的原創角色「美美」，創作出充滿自信、活力，還有粉紅泡泡的專屬情人節限定小卡，透過獨一無二的設計幫助戀人們得以展現最真摯的心意。

H.H先生表示，「其實最浪漫的一件事不是你陪我度過的每個情人節，而是你自己跑來幫我吹頭髮讓它們不毛躁的每一天。」獨家設計的「美美情人節小卡」將從2月10日至2月14日期間於Dyson台北新光三越A11百貨體驗店限量贈送，消費者只要在體驗店內拍照打卡上傳，或購買Dyson美髮科技系列產品，即可獲得，數量有限，送完為止。

而為了提供情人節約會造型靈感，Dyson A11體驗店也將在2月12日推出美髮造型示範活動，由天后御用髮型師Nelson進駐擔任客座造型師，演繹今年春夏秀髮流行趨勢，當日H.H先生也將現身活動現場，為其插畫角色「美美」即席創作，更預計抽出2名幸運兒贈送H.H先生親繪的美美造型簽名板。另外，2月28日前至指定通路購買Dyson美髮科技系列產品「托帕石橙紅限定色」，即贈台灣原創品牌SOUNDSGOOD獨家限量對襪禮盒乙組。

Dyson A11體驗店內設有美髮專區，消費者可以親身體驗Dyson美髮造型器或吹風機。圖／Dyson提供
Dyson A11體驗店內設有美髮專區，消費者可以親身體驗Dyson美髮造型器或吹風機。圖／Dyson提供
活動期間於Dyson台北新光三越A11百貨體驗店購買Dyson美髮科技系列產品即可享額外LINE POINTS 200點、專用底座或旅行收納包。圖／Dyson提供
活動期間於Dyson台北新光三越A11百貨體驗店購買Dyson美髮科技系列產品即可享額外LINE POINTS 200點、專用底座或旅行收納包。圖／Dyson提供

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