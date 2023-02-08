整理包／4大超商「情人節限定」咖啡、飲品優惠　兩人同享製造浪漫

情人節就是要兩人合體放閃，4大超商紛紛祭出咖啡、飲品、霜淇淋等優惠，約會時讓情侶共享製造浪漫；如果想要在情人節告白，更別忘了送上一杯專為對方口味喜好所挑選的咖啡或飲品，藉由貼心小舉動擄獲對方的心。

●7-ELEVEN

CITY CAFE中杯卡布奇諾為年銷破億單品，奶泡綿密濃厚、甜中帶微苦的口感象徵愛情，又被喻為「告白咖啡」，代表著I love you，有等待愛情、期待愛情的意味。瞄準情人節告白商機，7-ELEVEN即日起將CITY CAFE卡布奇諾推出大杯規格，每杯另加贈「限量告白傳情杯套」1款，共2款設計，可寫下告白與祝福傳情；2月14日情人節當天加碼贈送「限量告白傳情貼紙」1張，共有2款傳情貼紙製造浪漫。

7-ELEVEN門市即日起至2月21日推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價（價低者折）；2月10日至2月14日加碼推出CITY CAFE大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項買1送1優惠（價低者折）。

2月12日起7-ELEVEN指定門市限量販售「空運進口玫瑰花」，選用哥倫比亞及厄瓜多空運進口玫瑰花，花型碩大立體飽滿、花色鮮豔且花期長，每朵玫瑰更以透明手提花盒包裝，售價149元，售完為止，到7-ELEVEN指定門市買咖啡飲品別忘了一起入手，討情人歡心。

數位轉贈傳情也是告白新利器，「OPEN POINT行動隨時取」即日起至2月15日推出CITY系列520告白咖啡案型，包含CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯特價520元（原價770元）；CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、熱太妃焦糖風味瑪奇朵、熱脆酷摩卡咖啡、熱巧克力可可歐蕾、熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯特價520元（原價770元）；CITY PRIMA精品拿鐵9杯特價520元（原價810元）；CITY燕麥系列冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶、大杯冰燕麥拿鐵任選10杯特價520元（原價最高750元）。活動期間購買520限定告白咖啡案型並成功轉贈者，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場一次（優惠組合內容、轉贈活動詳情請見OPEN POINT App公告為準）。

●全家便利商店

情人節最適合跟另一半1人1支Fami!ce全家霜淇淋，全家便利商店推出限時閃購優惠，2月14日當天於實體店舖購買Fami!ce全家霜淇淋即享第2支10元優惠，2支只要59元。

全家便利商店App「隨買跨店取」也於2月14日推出一日限定Let’s Café醇黑厚可可飲、私品茶仙女紅茶加10元多1杯優惠，最適合兩人同享。

●萊爾富

迎接西洋情人節，萊爾富2月13日至2月14日於門市、Hi-Life VIP App「整買零取」同步推出Hi Café大杯冰／熱美式咖啡買8送5、Hi Café大杯冰／熱拿鐵咖啡買8送4，每人限購10組，最低下殺6.2折，等於平均單杯咖啡最低不到28元，可選擇透過紙本券寄杯或存入Hi-Life VIP App內寄杯，可兌換天數高達90天。

●OKmart