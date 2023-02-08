送給另一半的頂級包款！上下推薦「攬月」包款多色可選

情人節將至，還沒想到送給另一半什麼禮物嗎？若是預算足夠，那可以考慮曾在拍賣會上拍出高價的頂級包款。由強調工藝的SHANG XIA上下推出，「攬月」包款就值得擁有與收藏，該系列包款中的限量款作品，曾在2014年佳士得上海秋季拍賣會上，拍出高價由藏家收藏，針對情人節將至，也推出兩款色與獨特獺兔毛材質。

SHANG XIA上下從日常生活中的竹籃找到靈感，花5年研究構造與設計，巧妙將傳統織布的「緙絲工藝」，運用在皮革上，採用「通經斷緯」的織法，把纖維改成軟質皮革，編織成包款，並結合立體塑型法，讓包款立體迷人，彷彿如同竹籃的構造，才是攬月包款的經典。

經典黑色與白色包款中，考慮到實用性，包括皮夾、手機、折傘等都能放入，且立體包身也不易變形，看似硬挺，但摸起來卻是柔韌，除了手提，也附有背帶，可以肩背或斜背。另有一款竹色皮革，採用植物鞣革款，且隨著環境與日照的狀妄下，皮質會產生細微的色澤變化，展現獨特性。