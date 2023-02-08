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生態攝影變了調 學者：數位科技發達的「炫耀式休閒」
台灣這幾年流行外拍，但部分團體營利，並且倡導不自然的生態外拍，甚至遭到動保團體埋伏檢舉，發現用釣魚線設定鳥類姿態，甚至有假佈景、拿食物誘拍，假生態之名行營利之實；學者認為，軟體進步，加上後製效果，讓人人都能成為攝影「大師」，這種「炫耀式」的休閒，也推波助瀾生態擺拍現象。
台灣野鳥保育協會理事、台大生物產業傳播與發展系兼任助理教授林如森表示，他常看到大安森林公園很多大砲攝影，對五色鳥育鶵會有壓迫感，也在植物園看過有人用麵包蟲誘鳥。
林如森表示，就他觀察，數位科技發達，數位相機不像過去傳統相機，必須懂焦距丶快門丶色溫丶構圖等等，才能拍出好照片，且是技術與藝術的結合，軟體進步，經過後製，人人都容易成為「大師」；要與普羅大眾談生態保育原理與生態系，很難讓他們接受與理解，拍鳥人口汜濫，全球皆然。
他也說，社群媒體發達，作品轉傳到line等，得到很多讚與掌聲，也因此，很多退休人員也加入大砲拍鳥行列，以休閒理論解析，這些都歸列為「炫耀式休閒」；他就曾在菜市場，一名資深阿姨拿出她拍的鳥炫耀，但問她這是什麼鳥，卻一問三不知。
桃園鳥會榮譽理事長吳豫洲表示，協會一年可以救傷2000多隻鳥類，但沒想到一邊救傷，另有團體一邊傷害鳥類，他9年前就曾呼籲，不要在拍照時過度干擾五色鳥，但風氣沒有改變，也有自稱保育的鳥會，設了佈景拍攝，說是保護小鳥，令人痛心。
台灣野鳥保育協會教育總監李進興表示，已經在這些場域蒐證好多年；他舉例某種鳥類，具有把其他鳥的蛋推出巢外的天性，為了讓攝影者拍攝這過程，這些場域讓鳥早晚各一場，一直在推蛋，後來這鳥因為反覆折騰而折損。
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