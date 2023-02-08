聽新聞
test
0:00 / 0:00
ECOVACS掃拖機器人親民版登場 可自動洗烘集塵 早鳥價22,800元
專攻掃拖機器人市場的ECOVACS，繼去年推出全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI解決許多家庭清潔困擾之後，今年開春再宣布推出功能一樣全面，但價位變親民的DEEBOT T10 OMNI，同樣擁有6合1功能的全自動基站、高智慧導航避障技術與AI聲控的全方位功能，2月9日首波超早鳥預購優惠價只要22,800元。
DEEBOT T10 OMNI搭載5000Pa颶風級超強吸力，以及科沃斯獨家OZMO Turbo 2.0旋轉加壓拖地系統，可模擬真人擦地力道，搭配的基座同樣可以設定自動洗淨抹布、全機恆溫40度暖風烘乾拖布，以及雙風道10秒自動強力集塵，超大3L集塵袋最長75天免倒垃圾，還可以另外加購銀離子除菌耗材，最高達99.9% 的除菌率。
智慧功能上，DEEBOT T10 OMNI能快速偵測空間並精準辨識30種以上障礙物，採用dToF空間辨識技術，不卡牆不碰撞，亦可搭配App進行遠端遙控。在家時只要輕鬆喊聲「OK YIKO」，就能召喚AI智慧語音助理「YIKO」讓掃拖機器人直接到指定位置清掃。
不過，訂價與頂級旗艦DEEBOT X1 OMNI差了約萬元的DEEBOT T10 OMNI還是省了一點功能，避障系統差了一級之外，最關鍵的是少了機身上的水箱，無法自動補水，因此打掃時需要先設定好定時回基座洗布的頻率，否則可能無法拖完家中所有空間，且完成一趟打掃的時間也會加長。價格與功能之間的取捨大家可以再想想。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言