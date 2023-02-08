ECOVACS掃拖機器人親民版登場 可自動洗烘集塵 早鳥價22,800元

專攻掃拖機器人市場的ECOVACS，繼去年推出全自動旗艦機款DEEBOT X1 OMNI解決許多家庭清潔困擾之後，今年開春再宣布推出功能一樣全面，但價位變親民的DEEBOT T10 OMNI，同樣擁有6合1功能的全自動基站、高智慧導航避障技術與AI聲控的全方位功能，2月9日首波超早鳥預購優惠價只要22,800元。

DEEBOT T10 OMNI搭載5000Pa颶風級超強吸力，以及科沃斯獨家OZMO Turbo 2.0旋轉加壓拖地系統，可模擬真人擦地力道，搭配的基座同樣可以設定自動洗淨抹布、全機恆溫40度暖風烘乾拖布，以及雙風道10秒自動強力集塵，超大3L集塵袋最長75天免倒垃圾，還可以另外加購銀離子除菌耗材，最高達99.9% 的除菌率。

智慧功能上，DEEBOT T10 OMNI能快速偵測空間並精準辨識30種以上障礙物，採用dToF空間辨識技術，不卡牆不碰撞，亦可搭配App進行遠端遙控。在家時只要輕鬆喊聲「OK YIKO」，就能召喚AI智慧語音助理「YIKO」讓掃拖機器人直接到指定位置清掃。