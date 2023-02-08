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用iPhone 14 Pro Max拍出完美鹿耳門煙火秀 攝影師分享這2個法寶隨身必備

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
掌握好煙火起放的位置就能得到完美的構圖，不過實際上高空煙火打出來的高度跟範圍還是有可能會超過畫面框。圖／施信鋒提供
掌握好煙火起放的位置就能得到完美的構圖，不過實際上高空煙火打出來的高度跟範圍還是有可能會超過畫面框。圖／施信鋒提供

台南正統鹿耳門聖母廟新年期間最受矚目的「國際高空煙火秀」，每年都會吸引大批攝影愛好者前往取材，攝影師施信鋒今年也前往朝聖，從啟炮的環廟煙火，加上2個梯次的高空煙火，總時長超過1小時非常過癮，中間的空檔時間還可以嘗試變換角度、調整鏡頭，喜愛拍照的民眾肯定可以拍得相當盡興。蘋果這此也特別請施信鋒不藏私分享手機拍煙火的秘技，除了基本的位置、風向、構圖之外，腳架、減光鏡，再搭配ProCam 8、Snapseed這2款App，就能拍出媲美相機的精彩煙火照。

拍攝點的挑選可說是決定拍攝成功與否的關鍵，施信鋒推薦第一次來的民眾可以選擇廟後方的農田來當拍攝的位置，農田範圍大、可視角度也相當廣，而且是順風側，比較不會受到煙霧的影響，雖然這個位置廟拍起來小小的，但很適合一邊拍一邊欣賞震撼的煙火。廟門廣場雖然場面熱鬧，但同時也是炸蜂炮的地點，沒做好防護不太建議在此蹲點拍攝。

拍攝時，施信鋒也嘗試使用iPhone 14 Pro Max的3顆鏡頭來做不一樣的畫面呈現，在廟後的田埂距離非常遠，為了要有拍攝鹿耳門煙火的感覺，所以先嘗試用望遠鏡頭來拍攝特寫的廟景，第二部分則是用主鏡頭拍攝比較廣的景，嘗試將農田、聖母廟煙火一網打盡，第三部分則是打算用內建縮時攝影功能搭配超廣角鏡頭來拍攝大全景作為結束。而且用手機拍攝最大的好處就是可以即時修圖上傳，取得社群關注的先機。

而夜間拍攝煙火施信鋒還推薦必備2個法寶，除了使用腳架取得穩定、高畫質的畫面之外，施信鋒強烈建議大家使用「減光鏡」避免過曝，就像讓鏡頭戴上墨鏡一樣，他習慣帶4種不同程度的減光鏡片，根據拍攝主體的距離與亮度等來挑選使用。

最後一個關鍵設定，則是拍攝時間長短，時間太短煙火不漂亮，太長又容易雜亂，為了能夠自由控制曝光的時間，施信鋒推薦下載「ProCam 8」App，使用「慢速快門」功能 > 光線軌跡，它會將曝光時間內的光點全部記錄下來，秒數的部分選擇「Bulb」，就能完美的控制拍攝時間，此時只要根據煙火的狀況自由決定快門的時機，就可以得到滿滿煙火的照片。

拍攝完成之後，施信鋒會再用Snapseed，在工具選單 > 雙重曝光，先開啟預先拍攝好主廟的場景，接著再用雙重曝光的功能將數張煙火疊合在一起，接著使用「HDR圖像」功能，讓圖片的色彩跟細節有更突出的呈現，更能呈現煙火的繽紛感。同樣的拍攝技巧也可以用運用在星軌或者車軌的拍攝，大家趕快試看看。

3格減光稍微過曝，最後是使用到4格的減光，讓曝光的顏色看起來更正常。圖／施信鋒提供
3格減光稍微過曝，最後是使用到4格的減光，讓曝光的顏色看起來更正常。圖／施信鋒提供
由決定快門的時機就能決定讓煙火呈現的形狀，經過App修飾，5分鐘之後就可以得到適合上傳社群網站的吸讚美照。圖／施信鋒提供
由決定快門的時機就能決定讓煙火呈現的形狀，經過App修飾，5分鐘之後就可以得到適合上傳社群網站的吸讚美照。圖／施信鋒提供
推薦使用ProCam App的慢速快門功能，介面相當好上手。圖／施信鋒提供
推薦使用ProCam App的慢速快門功能，介面相當好上手。圖／施信鋒提供
施信鋒表示，iPhone的夜間模式越來越厲害，能將大部分的細節還原出來。圖／施信鋒提供
施信鋒表示，iPhone的夜間模式越來越厲害，能將大部分的細節還原出來。圖／施信鋒提供

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