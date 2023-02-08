「熊貓面」登場！江詩丹頓推新款Overseas雙色計時碼表

即便只是簡單的色彩變化，已然能經典的設計帶來全新印象。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）為旗下Overseas系列推出雙色調計時碼表，藉由銀色面盤、黑色次表盤的「熊貓面」，帶來兼容於復古與現代的運動風格。

六邊形表圈、金屬鏈結中「藏入」品牌經典馬爾他十字的Overseas系列，屬於江詩丹頓這個擁有近300年歷史大廠中較為運動、現代傾向的系列。系列最早於1999年問世，2004年、2016年分別推出第二、第三代變革，並陸續加入設計上的精簡與快拆表帶、Easy Fit裝置。

2023年的Overseas雙色調計時碼表，則運用了表廠自製5200自動上鍊機芯為動力，並搭配22K金自動盤。然而表款最大特色更在於擷取了不少收藏家喜愛的「熊貓面」設計：淺（銀或白）色的主面盤，以及深（黑）色的計時次表盤，像是熊貓的表情般，討喜可愛。