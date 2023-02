再進化！設計師Stella McCartney獲大英帝國司令勳章

根據CNN報導,英國設計師Stella McCartney甫接受英王查理斯授勳,獲得「大英帝國司令勳章」( Commander of Order, Order of the British Empire ,簡稱CBE)。

設計師Stella McCartney的時裝不僅受到時尚名人如凱特布蘭琪、薩塞克斯公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)、喬治克隆尼之妻艾瑪克隆尼(Amal Clooney)所喜愛,加上其積極在時裝產業中推崇環保與永續意識、維護動保權利,或都是其授勳的理由。

事實上,這並非Stella McCartney首次「授勳」,曾於2012年為英國隊設計奧運服飾、並獲英國年度時尚大獎British Fashion Awards的年度設計師、年度設計師品牌的她,曾在2013年自時任英女王手上接下OBE大英帝國勳章,本次相隔10年獲得CBE大英帝國司令勳章,或展現了其在永續、時尚產業努力的再度被肯定。