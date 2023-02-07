超台味！「逮丸奶茶」加草仔粿超熱賣 網悲：還沒喝過就買不到

以台灣茶為己任的知名中部手搖飲「一沐日」，自今年2月1日起推出將草仔粿入茶的「逮丸奶茶」，不料上市不過短短5天，部分店家恐已出現斷貨狀況，讓「一沐日」趕緊在2月6日於官方臉書貼出道歉公告，「很抱歉，由於新品推出後的反應超乎熱烈，我們的艾草備貨量，遠遠不足以回應大家的熱情」。貼文立即引發網友熱情回應，「看完想喝了」、「還好昨天有點，ubereats外送等了一個半小時，草仔粿的味道真的很重」、「還沒喝過就買不到了」。

「一沐日」在貼文表示，「因前陣子寒流來襲，艾草農場許多作物來不及收成，亦造成本次供貨不及的原因之一。『即日起部分店家可能有時段性限量供應或是斷貨狀況』，也拜託大家多多擔待。」

「逮丸奶茶」不但領先全台選用竹香茶，更將草仔粿入茶，讓「艾草香、竹香、奶香」合而為一，也讓草仔粿從祭拜掃墓的傳統節慶食品，演變成為日常小點，一上市就一砲而紅。根據喝過「逮丸奶茶」的網友留言表示：「真的太好喝！越嚼越香，再也無法回去吃普通珍珠。」

「一沐日」同時呼籲粉絲，「對不起，無法及時讓大家品嘗到逮丸奶茶。我們也正努力的並且積極的面對此狀況，希望各位逮丸郎也給我們一些時間。」