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Moncler Genius倫敦時裝周不缺席 聯手潮牌FRGMT、adidas Originals挑戰設計

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Moncler Genius宣告將於倫敦時裝周，與adidas Originals等品牌合作；同時還將展出與暗黑風格設計師Rick Owens（左）的聯名全新創作。圖／Moncler提供、摘自instagram
Moncler Genius宣告將於倫敦時裝周，與adidas Originals等品牌合作；同時還將展出與暗黑風格設計師Rick Owens（左）的聯名全新創作。圖／Moncler提供、摘自instagram

在即將到來的倫敦時裝周，Moncler Genius也沒打算缺席，還將聯手藤原浩的自創潮牌FRGMT、P董（PHARRELL WILLIAMS）、靈魂歌姬ALICIA KEYS和adidas Originals等單位，一同參與大秀；同時還將展出品牌與暗黑風格設計師Rick Owens的全新創作，讓時尚迷與潮流迷都期待。

奢華機能服飾品牌Moncler於2018年打破品牌侷限，率先推出「Moncler Genius」企劃，過去曾與知名設計師像是Craig Green、Jonathan Anderson、行李裝備品牌RIMOWA和潮流眼鏡品牌Gentle Monster等品牌合作過。而且從一年兩季的系列發表，到每月都有新品的推出，說明了這個跨界的創意，多麽叫好又叫座。

Moncler Genius的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀，曝光與adidas Originals合作的前導概念圖。圖／Moncler提供
Moncler Genius的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀，曝光與adidas Originals合作的前導概念圖。圖／Moncler提供

而在繼與女裝品牌HYKE合作系列推出後，Moncler Genius也宣告將到來的倫敦時裝周，將與藤原浩的自創潮牌FRGMT、P董、靈魂歌姬ALICIA KEYS和adidas Originals、賓士、時裝品牌PALM ANGELS等合作，舉辦規模盛大的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀。同時暗黑設計師Rick Owens也將展示Moncler + Rick Owens系列，挑戰設計超越時尚的可能，因此訊息曝光後，就引起了各方關注。

Moncler Genius將於倫敦時裝周與藤原浩的自創潮牌FRGMT合作，舉辦規模盛大的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀。圖／Moncler提供
Moncler Genius將於倫敦時裝周與藤原浩的自創潮牌FRGMT合作，舉辦規模盛大的THE ART OF GENIUS天才創藝大秀。圖／Moncler提供

另外，加拿大國寶品牌Canada Goose則因應NBA全明星賽到來，和街牌UNION設計師兼創辦人的Chris Gibbs攜手，推出全新迷你聯名系列。Chris Gibbs以美國西岸生活風格為設計理念，並運用Canada Goose招牌機能科技，重新詮釋5款經典單品。像是凸顯美式文化精神的Bullard Bomber飛行員夾克就參考了經典 MA-1飛行夾克原型，採耐用的緞面材質設計，在領口、收腰處及袖口以彈性羅紋面料拼接圍繞，並融入Canada Goose及UNION品牌色調。

Canada Goose攜手街牌UNION設計師兼創辦人的Chris Gibbs打造全新聯名迷你系列，為NBA全明星賽喝采。圖／Canada Goose提供
Canada Goose攜手街牌UNION設計師兼創辦人的Chris Gibbs打造全新聯名迷你系列，為NBA全明星賽喝采。圖／Canada Goose提供

Canada Goose與街牌UNION設計師兼創辦人的Chris Gibbs聯名迷你系列，以美國西岸生活風格為設計理念。圖／Canada Goose提供
Canada Goose與街牌UNION設計師兼創辦人的Chris Gibbs聯名迷你系列，以美國西岸生活風格為設計理念。圖／Canada Goose提供

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