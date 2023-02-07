情人節當然要送鑽石！DE BEERS粉紅色蓮花圖騰絕美上市

慶祝西洋情人節的到來，De Beers Jewellers以充滿浪漫意象的玫瑰粉紅色琺瑯以及18K玫瑰金襯托璀璨瑰麗的鑽石，為經典Enchanted Lotus系列增添全新成員。俏皮浪漫的設計，讓人瞬間聯想到美好動人的愛情，項鍊和手鍊自即日起全球上市；垂墜式耳環則將於2023年4月起在大中華區（中國、香港、台灣）獨家推出。。

長久以來，象徵歷久不衰的永恒璀璨耀眼的鑽石一直乘載了各種美好的愛情：從戀人之間的浪漫關係、父母與子女之間的愛，到對自己的自愛，De Beers Jewellers以天然鑽石的迷人璀璨之美，慶祝生命中最重要的關係。2009年誕生的Enchanted Lotus系列以象徵純潔與永恆的蓮花為主題，密釘微鑲鑽石勾勒出現代感的蓮花花瓣輪廓，花瓣自中央的圓形明亮式鑽石璀璨綻放，體現De Beers Jewellers對捕捉大自然之美的熱情。