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情人節當然要送鑽石！DE BEERS粉紅色蓮花圖騰絕美上市
慶祝西洋情人節的到來，De Beers Jewellers以充滿浪漫意象的玫瑰粉紅色琺瑯以及18K玫瑰金襯托璀璨瑰麗的鑽石，為經典Enchanted Lotus系列增添全新成員。俏皮浪漫的設計，讓人瞬間聯想到美好動人的愛情，項鍊和手鍊自即日起全球上市；垂墜式耳環則將於2023年4月起在大中華區（中國、香港、台灣）獨家推出。。
長久以來，象徵歷久不衰的永恒璀璨耀眼的鑽石一直乘載了各種美好的愛情：從戀人之間的浪漫關係、父母與子女之間的愛，到對自己的自愛，De Beers Jewellers以天然鑽石的迷人璀璨之美，慶祝生命中最重要的關係。2009年誕生的Enchanted Lotus系列以象徵純潔與永恆的蓮花為主題，密釘微鑲鑽石勾勒出現代感的蓮花花瓣輪廓，花瓣自中央的圓形明亮式鑽石璀璨綻放，體現De Beers Jewellers對捕捉大自然之美的熱情。
全新的Enchanted Lotus項鍊、手鍊與耳環，粉紅色琺瑯圓牌吊墜精緻的色調讓人聯想到蓮花花瓣的美麗色澤。在圓牌吊墜背面為鏤空的18K玫瑰金，彰顯中央主鑽。粉紅色琺瑯圓牌懸掛在吊墜的精美 18K玫瑰金鍊上。品牌也預告，採用更多其他顏色琺瑯的Enchanted Lotus系列珠寶作品未來也將陸續推出，讓所有人能夠隨心所欲混合搭配，創造出屬於自己獨特的繽紛色彩風格。
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