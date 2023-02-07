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情人節當然要送鑽石！DE BEERS粉紅色蓮花圖騰絕美上市

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers為西洋情人節獻上全新Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊與手鍊。圖／De Beers提供
De Beers為西洋情人節獻上全新Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊與手鍊。圖／De Beers提供

慶祝西洋情人節的到來，De Beers Jewellers以充滿浪漫意象的玫瑰粉紅色琺瑯以及18K玫瑰金襯托璀璨瑰麗的鑽石，為經典Enchanted Lotus系列增添全新成員。俏皮浪漫的設計，讓人瞬間聯想到美好動人的愛情，項鍊和手鍊自即日起全球上市；垂墜式耳環則將於2023年4月起在大中華區（中國、香港、台灣）獨家推出。。

長久以來，象徵歷久不衰的永恒璀璨耀眼的鑽石一直乘載了各種美好的愛情：從戀人之間的浪漫關係、父母與子女之間的愛，到對自己的自愛，De Beers Jewellers以天然鑽石的迷人璀璨之美，慶祝生命中最重要的關係。2009年誕生的Enchanted Lotus系列以象徵純潔與永恆的蓮花為主題，密釘微鑲鑽石勾勒出現代感的蓮花花瓣輪廓，花瓣自中央的圓形明亮式鑽石璀璨綻放，體現De Beers Jewellers對捕捉大自然之美的熱情。

全新的Enchanted Lotus項鍊、手鍊與耳環，粉紅色琺瑯圓牌吊墜精緻的色調讓人聯想到蓮花花瓣的美麗色澤。在圓牌吊墜背面為鏤空的18K玫瑰金，彰顯中央主鑽。粉紅色琺瑯圓牌懸掛在吊墜的精美 18K玫瑰金鍊上。品牌也預告，採用更多其他顏色琺瑯的Enchanted Lotus系列珠寶作品未來也將陸續推出，讓所有人能夠隨心所欲混合搭配，創造出屬於自己獨特的繽紛色彩風格。

De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊，77,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌手鍊，77,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石垂墜式耳環，預計2023年4月上市，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石垂墜式耳環，預計2023年4月上市，價格店洽。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊與手鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊與手鍊。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊，80,000元。圖／De Beers提供
De Beers Enchanted Lotus 18K玫瑰金與粉紅色琺瑯鑽石圓牌項鍊，80,000元。圖／De Beers提供

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