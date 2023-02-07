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想喝到Paul Smith彩條咖啡？限期1個月現身台北士林

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Paul Smith攜手位於北藝中心的VERSE baR，2月7日至3月5日推出為期一個月的彩條咖啡跨界合作。圖／藍鐘提供
Paul Smith攜手位於北藝中心的VERSE baR，2月7日至3月5日推出為期一個月的彩條咖啡跨界合作。圖／藍鐘提供

Paul Smith最具指標象徵的彩色條紋，帶有樂觀、積極、希望的正面寓意，Paul Smith攜手位於北藝中心的VERSE baR，2月7日至3月5日推出為期一個月的彩條咖啡跨界合作。

纏繞於白色紙板上的彩色紗線是Paul Smith創造出品牌經典彩條元素的起點，自此超過50餘年不斷進展的品牌歷史中，彩色條紋從來不曾缺席，是Paul Smith始終充滿繽紛活力的精神信念。

而VERSE baR北藝中心店的空間設計靈感源於歐美書報攤，兩者的跨界，Paul Smith創意團隊構思在空間中巧妙融入彩條雨棚、LOGO霓虹燈、熱氣球包柱等品牌經典元素，除了在書報架上放置一整面Paul Smith彩條報刊之外，品牌全新推出的四款香氛系列作品也陳列其中提供試香。

而Paul Smith經典的彩色條紋，也呈現在拿鐵咖啡與千層蛋糕上。為了傳遞Paul Smith的精神與性格，VERSE baR研發具有彩條設計元素的聯名拿鐵與千層蛋糕，活動期間凡到店選購Paul Smith X VERSE baR聯名餐點組合可獲贈Paul Smith彩條報刊一份，限量300份，送完為止。

〈Paul Smith X VERSE baR Stripe Café〉

時間｜2月7日至3月5日（每周一公休）12：00～21：00

地址｜台北市士林區劍潭路1號（台北表演藝術中心1F）

Paul Smith X VERSE baR Stripe Café。圖／藍鐘提供
Paul Smith X VERSE baR Stripe Café。圖／藍鐘提供
Paul Smith X VERSE baR Stripe Café。圖／藍鐘提供
Paul Smith X VERSE baR Stripe Café。圖／藍鐘提供
書報架上放置一整面Paul Smith彩條報刊之外，Paul Smith全新推出的四款香氛系列作品也陳列其中提供試香。圖／藍鐘提供
書報架上放置一整面Paul Smith彩條報刊之外，Paul Smith全新推出的四款香氛系列作品也陳列其中提供試香。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典的彩色條紋融入拿鐵咖啡之中。圖／藍鐘提供
Paul Smith經典的彩色條紋融入拿鐵咖啡之中。圖／藍鐘提供
千層蛋糕融入Paul Smith經典的彩色條紋特色。圖／藍鐘提供
千層蛋糕融入Paul Smith經典的彩色條紋特色。圖／藍鐘提供

品牌 北藝中心 咖啡

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