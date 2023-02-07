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免稅通路限定！吉拉雪莉桶零售系列結合高地與島嶼風格

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
The Bay 12年靈感來自於吉拉島海灣邊名為Craighouse的小鎮。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Bay 12年靈感來自於吉拉島海灣邊名為Craighouse的小鎮。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫後出國風潮正盛，免稅通路限定的「吉拉雪莉桶零售系列」，具有與一般市場截然不同的風味，展現出該品牌產品組合的創意與企圖心。「吉拉雪莉桶零售系列」由四款單一麥芽威士忌單品組成，除基本的波本桶所孕育的細膩甜感外，該系列產品中分別調和了15年、30年、40年的PX雪莉桶原酒，來增加尾韻的香甜氣息；同時伴隨雪莉桶在熟陳期間，因年數增長而帶出的口感變化，結合蘇格蘭高地與島嶼風格，表現出深層且多層次的風味體驗。

「吉拉雪莉桶零售系列」的系列命名，亦呈現出吉拉島最具有指標意義的地文特色，外包裝也以創意的拍攝手法展現主題的風範——The Sound、The Bay 12年、The Loch與The Paps 19年，分別有著與島嶼地文息息相關的巧思寓意。

The Sound（42.5% ABV）指的是位於吉拉島、艾雷島與蘇格蘭間世界第三大漩渦在洋流衝擊中所發出巨大的聲響。以波本桶熟成並調和15年PX雪莉桶來增加尾韻的甜感，堅果氣息與柑橘風味混合了焦糖牛奶糖香甜。

The Bay 12年（44% ABV）靈感來自於吉拉島海灣邊名為Craighouse的小鎮，這是島民交流的中心，也是島內最能體驗島民堅毅、熱情的地區。以波本桶原酒調和15年PX雪莉桶原酒，有著更為深刻的太妃蘋果糖氣息、生姜、並由胡椒香料帶出的層次風情。

The Loch（44.5% ABV）指的是被當地人暱稱為Maket Loch的三座火山口湖的出海口，也是吉拉蒸餾廠釀酒的水源。以波本桶熟成原酒，調和30年的PX雪莉桶，金亮的赤褐色澤帶著糖漿香氣、烤蘋果的香甜感與胡椒風味的尾韻。

The Paps 19年（45.6% ABV）指的是構成吉拉島天際線的三座雄偉山脈，以波本桶原酒融合珍稀的40年PX雪莉桶中的原酒，猶如雅緻精巧的蛋糕般濃郁的香草氣息、香料燉梨的醇和與烤核桃的尾韻。

「吉拉雪莉桶零售系列」在旅遊零售通路也推出高年份的吉拉單一威士忌，Time 21年（47.2% ABV）以特殊製作的磨砂玻璃盛裝，訴說著在威士忌釀酒過程中，影響最大卻最難掌握，但是影響威士忌最終成品的「時間」。

吉拉28年（47% ABV）飽含细緻的香氣與和柔和滑順的甜美口感，這是熟陳於美國白橡木桶以及來自雪莉酒名門Gonzalez Byass酒莊的Amoroso雪莉酒桶才有的獨特氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

The Sound指的是位於吉拉島、艾雷島與蘇格蘭間世界第三大漩渦在洋流衝擊中所發出巨大的聲響。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Sound指的是位於吉拉島、艾雷島與蘇格蘭間世界第三大漩渦在洋流衝擊中所發出巨大的聲響。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉28年（47% ABV）飽含细緻的香氣與和柔和滑順的甜美口感。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吉拉28年（47% ABV）飽含细緻的香氣與和柔和滑順的甜美口感。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Paps 19年指的是構成吉拉島天際線的三座雄偉山脈。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
The Paps 19年指的是構成吉拉島天際線的三座雄偉山脈。圖／懷特馬凱旅遊零售部門提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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