CITIZEN光動能電波時計周年紀念表搶先上手！謝佳見力讚「不用考慮太多就可以買」

日本鐘表品牌CITIZEN在2023年的首個話題新作，就是電波時計30周年系列紀念腕表，正式上市記者會，邀請了來台發展10年的謝佳見站台演譯。本來就有收藏許多表款的謝佳見看到了嶄新的光動能電波時計紀念腕表後，便驚豔不已，還直說「真的不用考慮太多，直接就可以買了」！

鐘表品牌在推出新作品時，永遠都有一個標準—「精準」，這讓CITIZEN在距今30年前，開發世界第一款可接收多局電波的手表，達到十萬年僅誤差一秒的劃時代之作。而且CITIZEN電波時計腕表會在深夜自動接收電波訊號校正時間和日期，免於校對時間的繁瑣，所以問世以來深受消費者的歡迎人氣不墜。因此，CITIZEN為了紀念當年的「黑科技」電波時計誕生30周年，在旗下不同系列推出相應新設計，以黑、金配色為主軸，帶出高級質感，不負當年盛名。

謝佳見（右）與CITIZEN台灣總經理渡邉将人先生（左），一同見證電波時計30周年系列紀念表款上市。記者吳致碩／攝影

電波時計之所以可靠精準，來自於中國、日本、美國與德國皆有設置當今最最準確時間測量和頻率標準的原子鐘，CITIZEN便開發得以接收訊號的腕表，而且能隨著配戴者在不同時區旅行，更會自動切換到當地時間。而今年是品牌首款電波時計表款問世30周年，對CITIZEN亦別具意義，因此推出了3只腕表來紀念。上市記者會時謝佳見配戴的AT8254-61E表款，具備萬年曆功能，以黑色表盤搭配鍍Sakura pink櫻花粉紅金表圈，讓他覺得「尺寸適中，而且可以戴很久」，而且細節豐富，就像把星光放在手腕上一樣。

謝佳見以西裝造型搭配CITIZEN電波時計30周年系列紀念AT8254-61E表款，約47,800元。記者吳致碩／攝影

另外，系列中還有表徑更大的CB5876-60E款，搭配表盤放射狀的打磨處理，與玫瑰金點綴的計時小表盤相呼應。CITIZEN也沒忘了替女性消費者考量，所以在xC系列中推出EC116-74E電波時計30周年紀念腕表，利用鍍Sakura pink櫻花粉紅金的鈦金屬打造表殼與表鍊，並於黑色表盤上裝飾了4顆實驗室培育鑽石，讓人過目難忘。

謝佳見覺得CITIZEN電波時計30周年系列紀念AT8254-61E表款，細節變化豐富。記者吳致碩／攝影

CITIZEN電波時計30周年限定EC1166-74E女表， 鈦金屬表殼及表鍊鍍Sakura pink櫻花粉紅金，約34,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN電波時計30周年限定CB5876-60E表款，精鋼表殼及表鍊，約25,800元。圖／CITIZEN提供