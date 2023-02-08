全明星脫口秀「會演是英雄」下周兩廳院開演

資深喜劇鬼才唐從聖首部自編自導自演的全明星脫口秀「會演是英雄」去年首演好評爆棚，今年敲碗加碼演出就在下週末登場，這次也是此部作品首次登上國家戲劇院，鼓勵去年沒有搶到票民眾把握機會購票入場。

黃金陣容是「會演是英雄」廣受好評的關鍵之一，除了唐從聖，邀請曾國城、林美秀、鄭茵聲首度同台演出，集結電視、電影、網路的箇中翹楚，從不同的面向展現獨到的「表演訣竅」，當中穿插情境劇、互動演出，現場觀眾彷彿在看一檔更生動幽默的綜藝節目，幾乎每十秒就能笑一次的精采笑料。而「即興」更是脫口秀的精隨，完全展現四位演員的綜藝實力，除此之外，還事前透過徵選，邀請觀眾擔任第五位演員，將在下半場開放現場觀眾票選出最想看的劇本，由五位演員即興演出，可以說是驚喜連連的一場脫口秀。