Cardi B、河智苑都搶穿紅底鞋王「金唇膏」華麗upgrade

新年伊始，新的計劃、新的服裝、新的鞋履，總能帶來煥然一新的活力。精品品牌Christian Louboutin繼22秋冬推出Lipstick Heels金色唇膏造型高跟鞋後，23春夏再度將閃耀升級，推出Lipstrass水晶金色唇膏款，以近700顆的水晶成為超閃特色，並有饒舌女王Cardi B、韓星河智苑搶先穿戴，引領風潮。

Cardi B選用的是Lipstrass Queen黑色緞面高跟涼鞋，一身白色上衣的她除了秀出長腿與身上刺青，金色的高跟涼鞋搭配白色指甲油，更將饒舌女王的氣場全面開啟。韓星河智苑則選擇了Lipstrass Pump黑色緞面尖頭高跟鞋，並搭配上寬版白襯衫、黑色西裝外套，強勢的「御姐」神情，展現出紅底鞋王的霸氣身段。

23春夏全新的Lipstrass水晶金色唇膏款，共有Lipstrass Botta Alta黑色緞面過膝尖頭長靴、