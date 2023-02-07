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Cardi B、河智苑都搶穿紅底鞋王「金唇膏」華麗upgrade
新年伊始，新的計劃、新的服裝、新的鞋履，總能帶來煥然一新的活力。精品品牌Christian Louboutin繼22秋冬推出Lipstick Heels金色唇膏造型高跟鞋後，23春夏再度將閃耀升級，推出Lipstrass水晶金色唇膏款，以近700顆的水晶成為超閃特色，並有饒舌女王Cardi B、韓星河智苑搶先穿戴，引領風潮。
Cardi B選用的是Lipstrass Queen黑色緞面高跟涼鞋，一身白色上衣的她除了秀出長腿與身上刺青，金色的高跟涼鞋搭配白色指甲油，更將饒舌女王的氣場全面開啟。韓星河智苑則選擇了Lipstrass Pump黑色緞面尖頭高跟鞋，並搭配上寬版白襯衫、黑色西裝外套，強勢的「御姐」神情，展現出紅底鞋王的霸氣身段。
23春夏全新的Lipstrass水晶金色唇膏款，共有Lipstrass Botta Alta黑色緞面過膝尖頭長靴、
Lipstrass Pump黑色緞面尖頭高跟鞋，與Lipstrass Queen黑色緞面高跟涼鞋三款設計，三款鞋靴都在金色鞋跟上再鑲嵌以近700顆水晶，將隨著腳步的踩踏前進，折射出反射光芒。其中其中過膝尖頭長靴將長靴與高跟鞋二合為一，修飾身形線條外、更展現女王般氣勢，而黑色緞面高跟涼鞋則以緞面鞋身搭配紅底、金「跟」與黑色緞面，全系列並有黑、紅二色，訂價自55,000元至12萬8,000元不等。
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