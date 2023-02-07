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圖多／羅伯派汀森最新帥照曝光！超壯手臂炸裂白T夠Man
帥氣逼人的羅伯派汀森（Robert Pattinson），又有全新代言照曝光了，他為DIOR拍攝全新廣告中，化身帥氣、性感的拳擊手，穿上黑色皮衣或是白T，展現出炸裂結實的手臂，而在廣告中，他也大方秀出六塊腹肌，與女模激吻，甚至還與女模共同躲到餐桌下熱吻，展現出迷人且性感的一面。
在廣告中，羅伯派汀森在李歐納柯恩演唱「I’m Your Man」的歌曲中，變身一位迷人、浪漫且有自信的拳擊手，可以性感、運動、也可以紳士，讓人一看就愛上，也是DIOR HOMME SPORT淡香水最新的廣告。
訪談時，羅伯派汀森也表示，「I’m Your Man是一種奉獻所有信任的神聖誓言！這種不顧一切的熾烈，如一記直擊心田的上勾拳，讓人措不及防、不禁深陷，讓我聯想到DIOR HOMME令人不容忽視的香氣一樣，直率地嶄露沉穩魅力。」
DIOR HOMME系列也在今年全新推出DIOR HOMME刮鬍霜，添加棉花萃取緩解鬍後刺激，並有著高比例的自然來源成分，讓肌膚持續潤澤不緊繃，還能搭配DIOR HOMME鬍後潤膚霜，讓男人刮完鬍子後，肌膚觸感更舒適。
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