快訊

堂哥遭控連環劈腿女志工、危險性行為 陳柏惟出面道歉了

民進黨中評會開鍘 邱莉莉、林志展議長選舉涉賄停權3年

情人節浪漫助攻！臺虎精釀、金色三麥、WAT、冰結草莓酒飲

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
臺虎精釀推出草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」（左）與「朦朧草莓優格」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
臺虎精釀推出草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」（左）與「朦朧草莓優格」。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

情人節喝什麼？各式各樣的粉紅色草莓酒飲，肯定是最有力的情人節浪漫助攻，包括台虎精釀、金色三麥、WAT都推出多款草莓口味酒飲，一舉擄獲天下粉紅少女心。

臺虎精釀推出兩款全新風貌的草莓啤酒，分別為濃度超有感的草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」及輕盈易飲的朦朧系新作「朦朧草莓優格」。

「美莓大顆粒」是以經典調酒草莓戴克利（Strawberry Daiquiri）為發想的酒款，結合冷凍草莓、檸檬汁與萊姆酒後，打出酸甜冰沙口感的人氣調酒。「美莓大顆粒」萃取出草莓豐沛飽滿的莓果香氣，添加萊姆汁賦予出酸而不澀的清新氣息，享受完草莓檸香的溫柔繚繞後，迎來 9.99%酒精 濃度紮實的尾勁衝擊。

情人們可以參考包裝上的品飲步驟，將「美莓大顆粒」冷凍數小時後，把略結冰的酒液倒至杯中，完美重現出調酒草莓戴克利的冰沙口感，在家 DIY 做出經典調酒的迷人風味。

「朦朧草莓優格」則是低酒精度大人系乳酸飲料，承襲一貫俏皮 emoji 包裝設計，浪漫粉嫩的酒色，輔以4% 低酒感輕盈微氣泡，讓你的情人節飄滿朦朧的粉紅泡泡。

SUNMAI金色三麥季節限定酒款「3D草莓啤酒」，堅持使用草莓鮮果釀造保留自然果實香氣，並以特殊釀造工法讓酒體更加濃郁滑順，巧妙運用龍眼蜜襯托出整體的香甜，帶來如草莓軟糖般的甜美滋味。

總是創造驚喜新口味的WAT，推出季節限定酒款「草苺多多綠氣泡雞尾酒」，讓香氣討喜的草莓果汁，遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，讓情人們沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中。

「KIRIN冰結調酒．宮城草莓」嚴選日本宮城縣「再來一個（もういっこ）」草莓，配冰結獨家冰點凍結技術，保留水果完整香氣，結合水果風味的鮮甜及純淨伏特加的醇厚，兼顧清甜爽口及大人口味，酸甜清爽不膩口。

WAT「草苺多多綠氣泡雞尾酒」，讓香氣討喜的草莓果汁，遇上酸甜濃醇的多多。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
WAT「草苺多多綠氣泡雞尾酒」，讓香氣討喜的草莓果汁，遇上酸甜濃醇的多多。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「KIRIN冰結調酒．宮城草莓」採用日本國產宮城草莓「再來一個（もういっこ）」，酸甜清爽不膩口。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「KIRIN冰結調酒．宮城草莓」採用日本國產宮城草莓「再來一個（もういっこ）」，酸甜清爽不膩口。圖／台灣麒麟提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2023全新SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
2023全新SUNMAI金色三麥「3D草莓啤酒」。圖／金色三麥提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

草莓 情人節 酒精

延伸閱讀

全家便利商店「草莓季」推逾百項美食！「PABLO草莓雙餡起司塔、蠟筆小新草莓冰淇淋」快搶吃

收到這樣的情人節禮物會開心尖叫吧！好想要限定愛心珍珠鍊包禮盒

夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞

被耽誤的甜點店！ 壽司郎情人節限量「巧克力慕斯蛋糕」登場 滿額贈寶可夢甜蜜禮

相關新聞

迸出鮮滋味！ 大苑子「台灣鮮搾柳丁+咖啡」首5日嘗鮮65折，柳丁多or咖啡多任由你選

鮮果品牌大苑子針對咖啡控們的依賴和喜好，推出兩款不同比例的柳丁口味咖啡，分別有果汁雙倍的「台灣鮮搾柳丁咖啡」和咖啡雙倍的「鮮榨柳丁濃縮咖啡」，10/27強力回歸上市，至10/31前的首5日，再推每杯5

肯德基、台酒再度聯手 全新「台酒麻油紙包雞」來了

肯德基繼去年推出大獲好評的「台酒花雕紙包雞」後，今年再度與台酒合作攜手傳香，將於10月25日至12月5日期間推出限定新品...

創意料理＋6國選酒！恆隆行「第酒航廈」一秒飛出國

今年繼推出「拆解夜市」、「漁浪之間 洄瀾麵屋」等主題餐會後，恆隆行概念店「zonezone」9月全新規劃「第酒航廈 Te...

手搖界「奶油啤酒」！CoCo、海尼根0.0新推三款零酒精特調 隨時乾杯都可以

手搖也能跟啤酒混搭？你沒聽錯！知名茶飲連鎖品牌「CoCo」攜手「海尼根0.0」合作主打三款「零酒精特調系列飲品」，不光顛覆你的想像，更顛覆你的味蕾！趕緊抓住夏天的尾巴，在這火辣辣的夏日裡，盡情享受零酒

人氣酒吧全新永續概念店 Drizzle by Fourplay開幕

位於大安區東豐街上的Fourplay，不但是台北東區人氣酒吧，也是許多外縣市遊客來到台北的熱門跑吧名單。這次Fourpl...

憑身分證數字8 免費送8瓶「-196°C強冽」限量88組

台灣三得利旗下的日本銷售冠軍罐裝調酒品牌「-196°C 強冽」，即將於8月6日至8月7日下午兩點至晚上九點，於新光三越A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦