情人節浪漫助攻！臺虎精釀、金色三麥、WAT、冰結草莓酒飲

情人節喝什麼？各式各樣的粉紅色草莓酒飲，肯定是最有力的情人節浪漫助攻，包括台虎精釀、金色三麥、WAT都推出多款草莓口味酒飲，一舉擄獲天下粉紅少女心。

臺虎精釀推出兩款全新風貌的草莓啤酒，分別為濃度超有感的草莓冰沙9.99%「美莓大顆粒」及輕盈易飲的朦朧系新作「朦朧草莓優格」。

「美莓大顆粒」是以經典調酒草莓戴克利（Strawberry Daiquiri）為發想的酒款，結合冷凍草莓、檸檬汁與萊姆酒後，打出酸甜冰沙口感的人氣調酒。「美莓大顆粒」萃取出草莓豐沛飽滿的莓果香氣，添加萊姆汁賦予出酸而不澀的清新氣息，享受完草莓檸香的溫柔繚繞後，迎來 9.99%酒精 濃度紮實的尾勁衝擊。

情人們可以參考包裝上的品飲步驟，將「美莓大顆粒」冷凍數小時後，把略結冰的酒液倒至杯中，完美重現出調酒草莓戴克利的冰沙口感，在家 DIY 做出經典調酒的迷人風味。

「朦朧草莓優格」則是低酒精度大人系乳酸飲料，承襲一貫俏皮 emoji 包裝設計，浪漫粉嫩的酒色，輔以4% 低酒感輕盈微氣泡，讓你的情人節飄滿朦朧的粉紅泡泡。

SUNMAI金色三麥季節限定酒款「3D草莓啤酒」，堅持使用草莓鮮果釀造保留自然果實香氣，並以特殊釀造工法讓酒體更加濃郁滑順，巧妙運用龍眼蜜襯托出整體的香甜，帶來如草莓軟糖般的甜美滋味。

總是創造驚喜新口味的WAT，推出季節限定酒款「草苺多多綠氣泡雞尾酒」，讓香氣討喜的草莓果汁，遇上酸甜濃醇的多多，再添加綠茶獨特清香的風味和4%微酒感，讓情人們沉醉於莓果香芳不膩的酸甜滋味中。