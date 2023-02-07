10大展區美照連拍「GAKI HIP」前進新光三越台北站前

拍美照或趣味限動，並在IG、臉書等社群平台分享，是年輕世代熱衷的日常。主打「台灣首座IG美術館」的Gaki Hip展覽回歸，即日起至5/12在「新光三越台北站前店」13樓展開，不只有色彩繽紛的拍照場景，以台灣文化為出發，場景、音效融入許多在地的日常，各種沈浸式互動共樂空間，讓熱愛拍照的民眾，在這裡盡情擺拍。

在新光三越台北站前店13樓活動會館展出的「GAKI HIP為你的生活上色」特展，規畫10大特色展區，像是台灣本土特色水果，以黃、綠、紅為配色的鳳梨展間、藍綠色的復古電話亭、粉色系的冰棒廊道，以及最受歡迎、VIP票價獨享的天燈房與灑滿鈔票的2000元金庫等多元場景。

「GAKI HIP為你的生活上色」特展一般票售價360元；VIP票售價680元；學生票300元；兒童/敬老/愛心票180元。2/28前憑票根可至新光三越台北站前店1樓服務台免費申辦貴賓卡並加贈三重好禮：100元品牌購物金、兔年小提燈（2/12前)與skm points 100點。