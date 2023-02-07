情人節神救援！7-ELEVEN指定門市限量開賣「進口空運玫瑰花」

再忙也要傳送情意給心愛的另一半！情人節將近，看準玫瑰花等應景花卉需求增加，加上今年西洋情人節恰逢平日，7-ELEVEN門市以「新鮮花束」、「傳情咖啡杯套」、「甜蜜零食」三大策略搶攻就近買甜蜜商機，自2月12日起限量販售「空運進口玫瑰花」，同時推出限時5天「珍愛情人節」活動，使用3大支付工具享立折優惠，打造在地最大的送禮選物平台。

7-ELEVEN門市即日起至2月8日推出「因為愛情紅玫瑰花束」、「雪莉公主粉玫瑰花束」預購，每束售價999元；7-ELEVEN門市同步掌握臨時性送花需求，自2月12日起於指定門市限量販售「空運進口玫瑰花」，選用哥倫比亞及厄瓜多空運進口玫瑰花，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次，花色鮮豔且花期長，有「頂級玫瑰」之美稱，從農場採收到包裝出貨，全程專業冷鏈處理，延長鮮花品質，每朵玫瑰以透明手提花盒包裝呈現高質感，售價149元，售完為止。

根據7-ELEVEN觀察，近年來學區、商辦型商圈於情人節期間的糖果、巧克力等類別業績翻倍成長。7-ELEVEN即日起至2月21日特別祭出包含金莎&臻品系列2入8折、3入77折，並於2月14日前推出14公分高金莎大水晶球獨家加碼抽；2月10日至2月14日展開「珍愛情人節」限時優惠，活動期間會員購買全店CITY系列飲品、糖果、零食等指定商品，每滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等3大支付工具結帳，可享立折25元優惠。

此外，7-ELEVEN自2月8日起與台北霞海城隍廟、臺灣祀典武廟南北兩大月老廟合作推出「情人節隨取卡」，每張售價520元保證放大至550元，購買兩款可以解鎖「我喜歡你」藏頭詩，憑卡到7-ELEVEN門市購買指定糖果、巧克力還享9折，包括Vobro櫻桃酒心夾心巧克力、西洋史努比為妳傳情花束等情人節送禮首選都在優惠中。

CITY CAFE中杯卡布奇諾為年銷破億單品，奶泡綿密濃厚、甜中帶微苦的口感象徵愛情，又被喻為「告白咖啡」，代表著I love you，有等待愛情、期待愛情的意味。瞄準情人節告白商機，7-ELEVEN自2月8日起將CITY CAFE卡布奇諾推出大杯規格，每杯另加贈「限量告白傳情杯套」一款，共2款設計，可寫下告白與祝福傳情；2月14日情人節當天加碼贈送「限量告白傳情貼紙」一張，2款傳情貼紙製造浪漫。此外更於2月8日至2月21日推出CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵任選第2杯半價（價低者折），2月10日至2月14日加碼推出CITY CAFE大杯美式咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵同品項買1送1優惠（價低者折）。