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全家便利商店「草莓季」推逾百項美食！粉紅系甜點、冰品快搶吃

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店草莓季以烘焙鮮食、零食、飲品等超過百項的粉色系商品，帶來滿滿的幸福療癒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季以烘焙鮮食、零食、飲品等超過百項的粉色系商品，帶來滿滿的幸福療癒。圖／全家便利商店提供

西洋情人節即將到來，搶攻粉紅浪漫商機，全家便利商店先前限量推出草莓優格霜淇淋，創造消費者排隊嘗鮮風潮，春節期間即迅速熱銷一空、銷售破百萬支。全家便利商店於2月8日起陸續推出第二波草莓季美食，以烘焙鮮食、零食、飲品等超過百項的粉色系商品，包括10款以草莓入料的麵包、土司、甜點與三明治，其中首推兩款雙餡甜點新品「PABLO草莓雙餡起司塔」與「草莓巧克力雙餡泡芙」，酸甜草莓與起司、巧克力恰到好處的完美融合，另有草莓風味極鬆餅、匠土司、半月燒、草莓大福，以及SO HOT炎選－現烤點心推出「草莓乳酪軟法」，帶來浪漫的「莓」好饗宴。

全家便利商店首推「PABLO草莓雙餡起司塔」，以草莓起司餡搭配自製的顆粒草莓醬，滑順口感、微酸甜的滋味令人回味，售價45元；「草莓巧克力雙餡泡芙」以草莓卡士達與巧克力雙重內餡提升風味與層次感，售價42元；另有冷藏點心「草莓大福」（售價38元）、「草莓優格三明治」（售價35元），分別以紅豆及優格搭配草莓，創造出巧妙的風味組合。

常溫烘焙品部分則推出獨家「莓果奶油匠土司」（2月14日上市）、「草莓巧克力極鬆餅」，與受到大小朋友喜愛的「草莓雙餡半月燒」（2月15日上市）、「美莓好棒棒」以及「甜心莓莓乳酪軟歐」（2月15日上市）。若想品嘗現做熱食，絕不能錯過SO HOT炎選－現烤點心新品「草莓乳酪軟法」，草莓與乳酪融合出豐富層次，搭配麵包鬆軟口感，售價45元。

為了滿足消費者品嘗草莓的多元需求，全家便利商店草莓季不僅推出鮮食烘焙新品，更跨足開發飲品、導入眾多獨家限定零食與冰品，線上線下共推出超過百項草莓商品，搶攻粉紅商機。首推全家便利商店自有品牌「FamiCollection草莓甘露」，採用HPP冷高壓保鮮技術，保留優質草莓果肉自然風味，搭配椰漿與椰果使口感香甜濃郁更有層次；「FamiCollection玫瑰蜂蜜水」具有慈悅雙潔淨標章，使用天然玫瑰花瓣萃取與優質蜂蜜，無添加香料、呈現淡雅玫瑰香氣。

零食部分推薦多款獨家販售商品，包含大人小孩都喜歡的古早味零食「草莓果乾糖葫蘆」、「森永草莓牛奶糖」，草莓風味巧克力「七七乳加白巧莓果巧酥乳加」、「Look四種草莓可可」、「雙層莓果巧克力」，以及期間限定餅乾「不二家鄉村風草莓烘焙餅乾」、「東鳩煉乳草莓玉米點心」、「乖乖玉米脆果春之莓果」與兼具實用性「樂連連粉嫩收納籃組」；冰品不可錯過「蠟筆小新草莓冰淇淋」、「草莓蘋果優格雪糕」與「韓國海太草莓經典甜筒」，多款可愛又美味的粉嫩點心，預估再創社群打卡搶購風潮。

除了實體店舖之外，全家行動購線上渠道亦同步販售近50款草莓熱銷夯品，包含草莓爆米花、草莓果醬與草莓蛋糕等。

全家便利商店草莓季共陸續推出10款以草莓入料的麵包、土司、甜點與三明治，搶攻粉紅浪漫商機。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季共陸續推出10款以草莓入料的麵包、土司、甜點與三明治，搶攻粉紅浪漫商機。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出自有品牌FamiCollection粉色飲品草莓甘露、玫瑰蜂蜜水，冰品不可錯過蠟筆小新草莓冰淇淋、草莓蘋果優格雪糕、韓國海太草莓經典甜筒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出自有品牌FamiCollection粉色飲品草莓甘露、玫瑰蜂蜜水，冰品不可錯過蠟筆小新草莓冰淇淋、草莓蘋果優格雪糕、韓國海太草莓經典甜筒。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季2月15日起推出「甜心莓莓乳酪軟歐」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季2月15日起推出「甜心莓莓乳酪軟歐」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季2月15日起推出「草莓雙餡半月燒」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季2月15日起推出「草莓雙餡半月燒」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出SO HOT炎選－現烤點心「草莓乳酪軟法」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出SO HOT炎選－現烤點心「草莓乳酪軟法」，售價45元。圖／全家便利商店提供
「韓國海太經典甜筒－草莓口味」，香甜的草莓冰淇淋再撒上酸甜草莓脆粒，售價69元。圖／全家便利商店提供
「韓國海太經典甜筒－草莓口味」，香甜的草莓冰淇淋再撒上酸甜草莓脆粒，售價69元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「PABLO草莓雙餡起司塔」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「PABLO草莓雙餡起司塔」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季跨足開發飲品、導入眾多獨家限定零食與冰品，線上線下共推出超過百項草莓商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季跨足開發飲品、導入眾多獨家限定零食與冰品，線上線下共推出超過百項草莓商品。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓巧克力極鬆餅」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓巧克力極鬆餅」，售價39元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓大福」，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓大福」，售價38元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓巧克力雙餡泡芙」，售價42元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店草莓季推出「草莓巧克力雙餡泡芙」，售價42元。圖／全家便利商店提供
「蠟筆小新冰淇淋草莓風味」，售價89元。圖／全家便利商店提供
「蠟筆小新冰淇淋草莓風味」，售價89元。圖／全家便利商店提供

草莓 巧克力 便利商店

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