阻蛋價漲？雞農不滿欲抗議 陳吉仲：可等我下鄉不用辛苦北上

台灣缺蛋情況嚴重，蛋雞產業團體指出，農委會原與產業團體談妥，昨起蛋價每公司將調漲3元，卻臨時收到取消漲價通知，痛批農委會壓蛋價，打算北上抗議。農委會主委陳吉仲今表示，蛋價是否調漲都尊重，若有不同意見，可等他下鄉時現場表達即可，不用辛苦北上抗議。

農委會今舉辦「公私協力、雙贏互利-農業永續ESG GO」記者會，陳吉仲接受聯訪時，針對雞蛋漲價喊卡一事表示，去年同季4月蛋農與蛋商針對市場價格有不同想法，後來雙方有達到共識，也就是盤點完雞蛋產銷資訊後，透過養雞協會召開委員會議來商討合適價格。

陳吉仲表示，上周五（2月3日）已談妥是否漲價，因此沒有農委會阻擋漲價一事，後續蛋價漲幅多少，由委員會議討論，農委會均尊重委員會討論結果，農委會的角色是要讓蛋價清楚透明。

產蛋率部分，陳吉仲表示，美國、日本等國家禽流感蔓延，不容易買到雞蛋，國內目前最重要的是把禽流感及氣候變遷的衝擊降到最低，禽流感已在1月達到高峰，後續回暖後，預估2月下旬產量將增加。

陳說，不只禽流感防治及因應氣候變遷，今年還編列10億預算興建與升級禽舍，強調雞蛋要買百分之百自給，因為進口雞蛋的成本太高，若沒有升級禽舍，目標就不容易達到。

陳吉仲提到，現在雞蛋每天供應量為11.6萬箱，雖比農曆春節前的12.2萬箱少，但相比去年同期的10.6萬箱供應還超過1萬箱，因此不認同產業界每天450萬顆缺口的推估；另春節後消費減少，部分蛋雞場尋往年生產周期調整雞群產能，做換羽休產或更新雞群。

至於蛋雞產業團體欲北上抗議，陳吉仲說，他最近一直下鄉，農民有任何意見，都可以到第一線來，不用辛苦北上抗議，會照顧農民，但也會讓消費者的衝擊降到最低。