時尚春夏形象超模比辣！GIGI和Emily Ratajkowski領銜

2023年春夏男女裝陸續上市，各大品牌的新一季形象也陸續曝光，傳遞本季設計概念、聚焦主打款式。紀梵希（Givenchy）本季的全新形象由超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）領銜，演繹主打造型與本季首度亮相的實用百搭Voyou包。而由辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）擔綱的凡賽斯（VERSACE）2023年春夏女裝形象廣告，則透過黑色或色彩鮮亮混搭，表達出Versace女性堅強自信、目標明確的領袖氣息。

Givenchy品牌創意總監Matthew M. Williams表示，本季的設計源自於美式與法式美學之間的碰撞，以及巴黎優雅風格與休閒美國運動服之間的火花，此次也再度攜手知名韓裔德國攝影大師申和濟（Heji Shin）合作掌鏡，品牌好友Gigi Hadid穿上鮮綠色調的褶邊露背長裙搭配Voyou手袋，並演繹了以黑色為主的日常經典造型，穿上以扣帶細節點綴的交叉式皮革胸圍。與品牌首度合作的模特兒Selena Forrest在身穿露背針織長裙添上褶襇細節，巴西模特兒Luna Passos演繹了褶襇皮革半截裙和上衣和Voyou包。