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時尚春夏形象超模比辣！GIGI和Emily Ratajkowski領銜
2023年春夏男女裝陸續上市，各大品牌的新一季形象也陸續曝光，傳遞本季設計概念、聚焦主打款式。紀梵希（Givenchy）本季的全新形象由超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）領銜，演繹主打造型與本季首度亮相的實用百搭Voyou包。而由辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）擔綱的凡賽斯（VERSACE）2023年春夏女裝形象廣告，則透過黑色或色彩鮮亮混搭，表達出Versace女性堅強自信、目標明確的領袖氣息。
Givenchy品牌創意總監Matthew M. Williams表示，本季的設計源自於美式與法式美學之間的碰撞，以及巴黎優雅風格與休閒美國運動服之間的火花，此次也再度攜手知名韓裔德國攝影大師申和濟（Heji Shin）合作掌鏡，品牌好友Gigi Hadid穿上鮮綠色調的褶邊露背長裙搭配Voyou手袋，並演繹了以黑色為主的日常經典造型，穿上以扣帶細節點綴的交叉式皮革胸圍。與品牌首度合作的模特兒Selena Forrest在身穿露背針織長裙添上褶襇細節，巴西模特兒Luna Passos演繹了褶襇皮革半截裙和上衣和Voyou包。
Versace則是再度與攝影師雙人組Mert & Marcus合作，Emily Ratajkowski以黑色羊毛西裝外套、內搭深紫紅色Orchid Barocco印花雪紡連身裙及人造絲緞工作褲、肩背深紫紅色Greca Goddess肩背包；另一套造型則是以黑色羊毛西裝外套內搭黑色皮革緊身上衣與牛仔布和深灰色金屬細節的同款長褲，腳踩Tempest高跟鞋。兩套迥異但相互呼應的造型，一次傳遞本季多個穿搭主題：鏤空、叛逆、哥德女神、另類晚裝、以及冷靜與衝動的對比混搭。
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