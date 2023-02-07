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寶格麗新大使！英女星Lashana Lynch、日超模森星入列
寶格麗（BVLGARI）代言人再添新成員！品牌宣布因《007：生死交戰》在全球受到矚目的英國女星Lashana Lynch與擁有義大利血統的日本超模森星（Hikarki Mori) 加入寶格麗家族，成為英國與日本的品牌大使。
Lashana Lynch的演藝事業版圖橫跨電影、電視和舞台劇，在2021年以電影《007：生死交戰》中女探員Nomi一角廣為人知之外，更因此獲得英國電影學院電影獎（BAFTA）的新星獎（BAFTA Rising Star Award），近期她與美國女星維薇拉戴維絲（Viola Davis）領銜主演電影《女王》（The Woman King）受到各界好評之外，她也在音樂電影《Matilda》中與Alisha Weir及影后艾瑪湯普森（Emma Thompson）合作，擔任要角的雷鬼音樂之父傳記電影《Untitled Bob Marley Biopic》也預計將於2024年上映。
寶格麗日本新任的品牌大使森星出身時尚世家，是日本國寶級時裝設計師、首位成為巴黎高級時裝協會女性會員設計師的森英惠（Hanae Mori）的孫女。「我非常開心能與擁有約140年歷史的羅馬珠寶商寶格麗合作，將地球賜予我們的寶石之美帶給世界，這都要感謝藝術家和工匠的偉大創作。因為我的模特兒工作，我有幸能接觸到世界各地的精美手工藝品。而我期待自己能不僅僅成為我的家鄉 ─ 義大利與日本的橋樑，並概括全球，將寶格麗不斷開拓義式工藝極致之美的故事傳遞給全世界。」森星更於2022年創辦tefutefu Inc.致力於以現代化方式實踐日式哲學，並榮獲BVLGARI AVRORA AWARDS與FIGARO JAPON的「Business With Attitude」大獎。
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