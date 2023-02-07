寶格麗新大使！英女星Lashana Lynch、日超模森星入列

寶格麗（BVLGARI）代言人再添新成員！品牌宣布因《007：生死交戰》在全球受到矚目的英國女星Lashana Lynch與擁有義大利血統的日本超模森星（Hikarki Mori) 加入寶格麗家族，成為英國與日本的品牌大使。

Lashana Lynch的演藝事業版圖橫跨電影、電視和舞台劇，在2021年以電影《007：生死交戰》中女探員Nomi一角廣為人知之外，更因此獲得英國電影學院電影獎（BAFTA）的新星獎（BAFTA Rising Star Award），近期她與美國女星維薇拉戴維絲（Viola Davis）領銜主演電影《女王》（The Woman King）受到各界好評之外，她也在音樂電影《Matilda》中與Alisha Weir及影后艾瑪湯普森（Emma Thompson）合作，擔任要角的雷鬼音樂之父傳記電影《Untitled Bob Marley Biopic》也預計將於2024年上映。