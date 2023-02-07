智利櫻桃9批逾12頓農藥殘留超標 陸輸台食器再攔截7批

食藥署今日公布最新一周邊境查驗不合格食品名單，一共35項，其中高達9批為「智利櫻桃」，以及2批「日本草莓」；食器部分，自中國大陸進口來台的品項中，本周也有7批的不合格，邊境攔截全數產品皆已退運銷毀，並未流入台灣市場。

本周9批的智利櫻桃分別來自6家不同進口商，為廣青有限公司2批、日筑股份有限公司2批、金果貿易股份有限公司2批，頂尖蔬果企業有限公司、勝程實業有限公司，以及喬眾有限公司各1批，總重量達12萬3090公斤，皆檢出農藥賽安勃殘留，全數退運銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，農藥賽安勃依照現行農藥殘留容許量規範，是可以使用殺蟲劑，但允許殘留作物類別中，只允許瓜果類、瓜菜類、茶、梨、蘋果；櫻桃雖算梨果類，但只有水梨、蘋果等品項容許殘留。

根據食藥署統計，智利櫻桃半年內不合格批數已有18批，陳慶裕說明，因近期發現不合格率有上升趨勢，因此今年1月11日開始針對智利櫻桃，不分進口商，採取全面100%逐批查驗，由於櫻桃在智利的產季只到每年2月，因此管制措施會實施到3月31日，並在2月輸入高峰期過後，進行後續評估。

日本出口的鮮草莓同樣也被檢出農藥賽安勃，本周2批皆為「梅村水菓有限公司」進口。陳慶裕表示，半年內日本草莓已來到11批不合格，本次2批共115.2公斤全數退運、銷毀。

中國大陸出口的食器本周共有7品項不合格，分別為順豐利股份有限公司進口的「瀝水籃(瀝水籃)」；龍瑩綠能工業有限公司進口的「R Y圓碗1000ML蓋子(ROUND BOWL 1000ML LID)」；可瑞優股份有限公司進口的「吐骨碟(DISH)」；捍陞有限公司進口的「TRIARROW三入刮板組(20273P SCRAPER SET)」；以及振達企業社進口的3批「剝蒜器」，皆在溶出試驗中超出檢驗標準。