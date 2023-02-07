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收到這樣的情人節禮物會開心尖叫吧！好想要限定愛心珍珠鍊包禮盒

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
CHARLES & KEITH愛心墜鍊兩用水桶包2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH愛心墜鍊兩用水桶包2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

在不同節日時，來自新加坡的時尚品牌CHARLES & KEITH總會費盡心思推出不同袋包組合，讓消費者備受期待。迎接將到來的情人節，品牌除了打造限定系列包款與鞋履之外，也不忘呈現限量的愛心珍珠鍊包禮盒，結合所有女性最愛的元素於一身，相信收到的人都會開心尖叫！

迎接情人節到來，今年CHARLES & KEITH在限定系列中以大量花瓣元素營造出唯美花海，助女孩們打造截然不同約會形象。系列裡的尖頭心型跟鞋有著圓弧鞋面，並透過尖頭鞋楦延伸雙腿比例，鞋跟的心型造型則能增添調皮感。運用相似設計語言的雙帶心型跟鞋，細鞋帶結合夢幻天藍色更能展現清新迷人魅力。不可錯過的愛心墜鍊兩用水桶包，利用繩結鏤空格網設計搭配半透明愛心墜鍊點綴，凸顯愛情溫柔浪漫。除了愛心，CHARLES & KEITH更以細緻面料製造出花瓣，運用於花海長襪樂福鞋，既浪漫甜美又率性俐落。另外，一曝光就受到關注的愛心珍珠鍊包禮盒，更是粉絲們必定擁有的單品！CHARLES & KEITH以細緻小牛皮製成愛心珍珠鍊包，簡約小巧的腋下包型搭配愛心珍珠鍊帶，無疑是浪漫晚餐約會的最佳助攻手。

PEDRO Eterna心型單肩包3,190元。圖／PEDRO提供
PEDRO Eterna心型單肩包3,190元。圖／PEDRO提供

CHARLES & KEITH集團旗下高端品牌PEDRO同樣備有情人節限定系列，但不走粉紅色調，而是透過黑、白、紅三種經典色系來的當作配色主軸。最具代表性的愛心型包款，帶有幾何像素感的輪廓跟心型扣環，金屬鍊帶更可拆卸作為手鍊。鞋面飾有幾何愛心標誌的Ridge板鞋，則能輕鬆融入各種風格穿搭。延續迷你包熱潮，PEDRO情人節系列也打造多樣選擇，像是Eterna長形單肩包在包沿處以針腳體現出精緻感，並具有良好的收納特性；迷你皮革手袋與AirPods Pro保護套皆採用小牛皮製成，特殊剪裁造型，毫不費力地讓你在人群中脫穎而出。

PEDRO皮革雙摺疊卡包1,790元 。圖／PEDRO提供
PEDRO皮革雙摺疊卡包1,790元 。圖／PEDRO提供

CHARLES & KEITH愛心珍珠鍊包禮盒包款3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH愛心珍珠鍊包禮盒包款3,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

Ridge板鞋男、女同款2,790元。圖／PEDRO提供
Ridge板鞋男、女同款2,790元。圖／PEDRO提供

CHARLES & KEITH花海長襪樂福鞋2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH花海長襪樂福鞋2,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH尖頭心型跟鞋2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH尖頭心型跟鞋2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

Eterna涼鞋，女款1,490元、男款1,590元。圖／PEDRO提供
Eterna涼鞋，女款1,490元、男款1,590元。圖／PEDRO提供

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