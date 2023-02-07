Nespresso再攜手千萬網紅CHIARA 推米蘭限量款咖啡膠囊

繼上次風靡時尚圈的粉紅眨眼咖啡機、咖啡杯系列之後，Nespresso宣布再度與義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI聯手推出新品，這次CHIARA更以藝術指導身分，將設計範圍延伸到膠囊設計，共同打造2023年度「Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，以及咖啡杯配件，即日起正式開賣，即日起凡購滿任100顆咖啡膠囊，即贈200元咖啡抵用金；購滿150顆咖啡膠囊，即贈350元咖啡抵用金。限量系列售完真的買不到，喜歡的民眾可得手刀下單。

「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，外觀上以時尚的黑綠金3色為搭配，以「米蘭大教堂」的金色哥德式尖頂為出發，加上米蘭知名建築物「內基．坎皮里奧別墅」的幾何圖形作為概念，最後再以金色作為點綴，完整呈現限定商品撞色卻又不失優雅的風格，同時也展現義大利米蘭的創造力與深厚文化底蘊。

CHIARA FERRAGNI表示，「我對咖啡和義大利的愛是無限的，所以把握與Nespresso再次合作的機會，共同開發限量版系列。新品的靈感源自羅馬和米蘭，這兩座城市富含創造力與深厚的文化底蘊，我很高興能為如此美味的咖啡、美麗的配件帶來新生命，讓咖啡愛好者無論身在何處，都可以享用到它。」