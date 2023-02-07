Nespresso再攜手千萬網紅CHIARA 推米蘭限量款咖啡膠囊
繼上次風靡時尚圈的粉紅眨眼咖啡機、咖啡杯系列之後，Nespresso宣布再度與義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI聯手推出新品，這次CHIARA更以藝術指導身分，將設計範圍延伸到膠囊設計，共同打造2023年度「Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，以及咖啡杯配件，即日起正式開賣，即日起凡購滿任100顆咖啡膠囊，即贈200元咖啡抵用金；購滿150顆咖啡膠囊，即贈350元咖啡抵用金。限量系列售完真的買不到，喜歡的民眾可得手刀下單。
「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，外觀上以時尚的黑綠金3色為搭配，以「米蘭大教堂」的金色哥德式尖頂為出發，加上米蘭知名建築物「內基．坎皮里奧別墅」的幾何圖形作為概念，最後再以金色作為點綴，完整呈現限定商品撞色卻又不失優雅的風格，同時也展現義大利米蘭的創造力與深厚文化底蘊。
CHIARA FERRAGNI表示，「我對咖啡和義大利的愛是無限的，所以把握與Nespresso再次合作的機會，共同開發限量版系列。新品的靈感源自羅馬和米蘭，這兩座城市富含創造力與深厚的文化底蘊，我很高興能為如此美味的咖啡、美麗的配件帶來新生命，讓咖啡愛好者無論身在何處，都可以享用到它。」
而「義式經典米蘭限量款」不僅外觀設計忠於米蘭城市風格，咖啡豆本身也採用分離烘焙法。此款中深焙咖啡主要調和來自拉丁美洲的咖啡豆，以中烘焙的阿拉比卡咖啡豆，搭配少許的極深度烘焙處理的羅巴斯塔豆，向這座城市的咖啡傳統烘焙工藝致敬。濃縮咖啡帶有黑可可香與烘烤穀物香，與一抹果醬香調與辛香調相互映襯，完美呈現出此款咖啡優雅迷人的氣息。
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