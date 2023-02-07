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只要99元！85℃買情人節甜蜜套餐 抽免費雙人住宿券

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
85℃買情人節甜蜜套餐，就有機會抽中免費雙人住宿券。85℃提供
85℃買情人節甜蜜套餐，就有機會抽中免費雙人住宿券。85℃提供

告別熱鬧的農曆元宵節，緊接著浪漫的西洋情人節即將登場！85℃搶攻情人節商機，從2月10日開始到2月14日，推出兩款精緻情人節套餐，指定切片蛋糕加一杯指定飲料只要99元，或是選擇慢熟千層蛋糕加兩杯指定飲料，只要229元。

另外，只要85 Cafe APP會員活動期間在門市購買任一款情人節優惠套餐，就能加碼再抽平日雙人住宿券，共有10個名額，消費筆數越多中獎機會越大。

2月10日開始到2月14日一連五天，85℃推出「浪漫久久套餐」，可選指定62元切片蛋糕如草莓蒙布朗、波士頓提拉米蘇、貴族熊、草莓覆盆子波士頓、芋香爺爺波士頓等任選一款，再加一杯50元指定飲料(大杯英式奶茶、中杯布丁奶茶、大杯多多綠茶)任選一杯，原價112元，現在只要99元。

還有「甜蜜蜜套餐」，經典熱銷的慢熟千層蛋糕一條，搭配任選兩杯中杯海岩紅綠青，原價260元，特價只要229元。

85℃說，情人節活動限門市現場購買，APP線上訂餐無此優惠，但是活動期間內，在門市購買任何一款情人節套餐，只要是85 Cafe APP會員或新註冊會員，結帳時報會員電話，就能自動抽F HOTEL連鎖飯店旗下分館的平日雙人住宿券，任一分館皆可使用，共有10個名額，消費次數越多中獎機會越大。

情人節 波士頓

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