快訊

官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA推出草莓霜淇淋20元、草莓戀人蛋糕65元、哈妮鯊寶包49元。圖／IKEA提供
IKEA推出草莓霜淇淋20元、草莓戀人蛋糕65元、哈妮鯊寶包49元。圖／IKEA提供

即將迎接春暖花開，更是情人節的浪漫月份，IKEA讓夢幻系甜美的草莓霜淇淋，再度回歸推出，還有著更夢幻可愛的草莓戀人蛋糕，另外針對愛吃鹹酥雞的人，特別推出蔬食餐點「鹹蔬雞」，吃起來有金黃香脆感，但卻少了罪惡感。

IKEA每次推出草莓霜淇淋，都會掀起熱賣，這次再度回歸，並使用植物性基底製成，素食者也能吃，而草莓戀人蛋糕中，有著香甜的草莓果泥與軟綿蛋糕體，吃出戀愛的滋味。之前為鹹食的鯊寶包，在2月推出哈妮鯊寶包，搭配上蜂蜜，可以跟另一半一起甜蜜食用，感受浪漫氛圍。

鹹食的部分，新推出烤半雞佐蜂蜜蘋果醬，有著鮮嫩多汁的烤半雞，搭配雞油香蔥飯，讓人一口接著一口，愛肉食的人首選戰斧豬排，可以大快朵頤，2月底前原價380元，卡友價329元。

蔬食餐點部分，IKEA新推出猴頭菇排紅醬筆管麵，採用多汁的猴頭菇排與筆管麵搭配，特別做的香料紅醬，讓蔬食者有新選擇。新推出的鹹蔬雞，為素食產品，有著多汁內餡與金黃外皮，能夠吃到道地台灣味。

IKEA猴頭菇排紅醬筆管麵／198元。圖／IKEA提供
IKEA猴頭菇排紅醬筆管麵／198元。圖／IKEA提供
IKEA鹹蔬雞／50元。圖／IKEA提供
IKEA鹹蔬雞／50元。圖／IKEA提供
IKEA戰斧豬排／380元，2月底前卡友價328元。圖／IKEA提供
IKEA戰斧豬排／380元，2月底前卡友價328元。圖／IKEA提供
IKEA烤半雞佐蜂蜜蘋果醬／280元。圖／IKEA提供
IKEA烤半雞佐蜂蜜蘋果醬／280元。圖／IKEA提供

草莓 素食者

延伸閱讀

舌尖上的「粉紅炫風」！國民火鍋推獨家牛奶鍋、草莓霜淇淋及草莓炸排骨

捨不得吃！寒舍艾美推多款「兔兔甜點」 加碼「優惠三重奏」：午茶餐券、打卡免費吃、整桌75折統統有

最有質感的聯名！IKEA新品玩光影　2千有找讓家大升級

草莓霜淇淋回歸！GODIVA「草莓霜淇淋、草莓奶昔」這天起限量販售，開賣門市、資訊1次看

相關新聞

夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞

即將迎接春暖花開，更是情人節的浪漫月份，IKEA讓夢幻系甜美的草莓霜淇淋，再度回歸推出，還有著更夢幻可愛的草莓戀人蛋糕，...

只要99元！85℃買情人節甜蜜套餐 抽免費雙人住宿券

告別熱鬧的農曆元宵節，緊接著浪漫的西洋情人節即將登場！85℃搶攻情人節商機，從2月10日開始到2月14日，推出兩款精緻情...

基隆也有藏壽司了！全台第50店進駐港務大樓 2月14日試營運

立足台灣近9年的日本藏壽司，在2月14日開設第50間店鋪「基隆中正信三店」，有望成為基隆港的新興地標。為了迎接基隆中正信...

天后級對決！Beyoncé變身人形金盃 Adele典雅小秀性感

雖然專業音樂人士以聽覺表現帶來傑出才華，但禮服則能讓整體更為吸睛，帶給人不亞於聽覺的整體感受，近期便有美國歌手Beyon...

現省2617！漢堡王最新優惠券 5漢堡買1送1、套餐54折

漢堡王買1送1又來了！即日起至3月27日期間，漢堡王推出「漢堡王好運兔get樂」優惠券，提供雞塊、可樂等點心與多款指定漢...

全智賢、狐狸都入鏡 Burberry全新形象五關鍵亮點拆解

Burberry在去年9月宣布Daniel Lee接任新任創意總監後，先於前日無預警「清空」品牌IG帳號，今日火速釋出多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦