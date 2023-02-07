夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞
即將迎接春暖花開，更是情人節的浪漫月份，IKEA讓夢幻系甜美的草莓霜淇淋，再度回歸推出，還有著更夢幻可愛的草莓戀人蛋糕，另外針對愛吃鹹酥雞的人，特別推出蔬食餐點「鹹蔬雞」，吃起來有金黃香脆感，但卻少了罪惡感。
IKEA每次推出草莓霜淇淋，都會掀起熱賣，這次再度回歸，並使用植物性基底製成，素食者也能吃，而草莓戀人蛋糕中，有著香甜的草莓果泥與軟綿蛋糕體，吃出戀愛的滋味。之前為鹹食的鯊寶包，在2月推出哈妮鯊寶包，搭配上蜂蜜，可以跟另一半一起甜蜜食用，感受浪漫氛圍。
鹹食的部分，新推出烤半雞佐蜂蜜蘋果醬，有著鮮嫩多汁的烤半雞，搭配雞油香蔥飯，讓人一口接著一口，愛肉食的人首選戰斧豬排，可以大快朵頤，2月底前原價380元，卡友價329元。
蔬食餐點部分，IKEA新推出猴頭菇排紅醬筆管麵，採用多汁的猴頭菇排與筆管麵搭配，特別做的香料紅醬，讓蔬食者有新選擇。新推出的鹹蔬雞，為素食產品，有著多汁內餡與金黃外皮，能夠吃到道地台灣味。
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