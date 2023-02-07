快訊

官員被爆料耍官威違法攜眷出境旅遊 國安會致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天后級對決！Beyoncé變身人形金盃 Adele典雅小秀性感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
碧昂絲（Beyonce）在參加葛萊美典禮時，換上一襲由Balmain創意總監Olivier Rousteing為其量身打造的高級訂製禮服，宛如變身行走的「金獎盃」。圖／Balmain提供（合成圖）
碧昂絲（Beyonce）在參加葛萊美典禮時，換上一襲由Balmain創意總監Olivier Rousteing為其量身打造的高級訂製禮服，宛如變身行走的「金獎盃」。圖／Balmain提供（合成圖）

雖然專業音樂人士以聽覺表現帶來傑出才華，但禮服則能讓整體更為吸睛，帶給人不亞於聽覺的整體感受，近期便有美國歌手Beyoncé穿著高級訂製服出席葛萊美典禮，以及英國美聲女伶愛黛兒（Adele）在演唱會中換上黑色禮服獻唱，宛如一場歐美規格的「天后級」禮服大PK。

美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）以《潮流復興》（Renaissance）在本屆葛萊美獲得4項肯定、成為史上獲得最多葛萊美獎（32座）的音樂人，而她除了在站上頒獎台時的亮銀色貼身禮服，再於自己IG上秀出一套訂製服穿搭，將浮誇進行到底。

這套由Balmain創意總監Olivier Rousteing為碧昂絲量身訂製的禮服有著誇張、冰淇淋卷筒的上身，同時正面深V再於內側拼接上金色裝飾，整套禮服甚至包含了一體成形的連袖手套與厚底高跟靴，再搭配上誇張墨鏡與超大金色帽簷後，讓碧昂絲宛如變身「人形獎盃」，與金色的葛萊美揚聲器造型獎座，頗有幾分神似。碧昂絲在IG秀出穿搭後，更火速吸讚近490萬與56,000多則留言，不僅「卡達夏家族」的Khloé Kardashian留言表示「恭喜皇后」（Congratulations queen），擁有6億粉絲的instagram官方小編也留言大讚碧昂絲是世紀級藝人（artist of the century），展現她再創巔峰的超高人氣。

而上周Adele則在參加賭城拉斯維加斯的Weekends With Adele演唱會時，則選擇了一襲典雅的黑色禮服獻唱。演唱會中Adele不時跟粉絲大方合照，IG貼文並湧入207萬按讚數與6,400多則留言。事實上這件出自PRADA的禮服可大有「看」頭，貌似全黑但在細節處低調展示工藝：轉動時的反光將讓人看到以亮片、刺繡工藝呈現的花卉圖案，平口但帶有圓弧的線條則讓Adele不時展現傲人身材，同時七分寬袖的設計又添多了嫵媚，讓她在盡情演唱時，將自信的天后氣場，閃耀全開。

黑色Prada禮服平口但帶有圓弧的線條讓Adele不時展現傲人身材，同時七分寬袖的設計又添多了幾分嫵媚。圖／PRADA提供
黑色Prada禮服平口但帶有圓弧的線條讓Adele不時展現傲人身材，同時七分寬袖的設計又添多了幾分嫵媚。圖／PRADA提供
Adele身上加以亮片、刺繡工藝的黑色禮服，出自Prada之手。圖／PRADA提供
Adele身上加以亮片、刺繡工藝的黑色禮服，出自Prada之手。圖／PRADA提供
Beyoncé的IG擁有近3億追蹤人次，也讓她不時大秀誇張、戲劇效果十足的穿搭造型。圖／摘自 IG
Beyoncé的IG擁有近3億追蹤人次，也讓她不時大秀誇張、戲劇效果十足的穿搭造型。圖／摘自 IG
Adele參加拉斯維加斯的Weekends With Adele演唱會，換上了一Prada黑色禮服，展現天后級自信氣場。圖／PRADA提供（合成圖）
Adele參加拉斯維加斯的Weekends With Adele演唱會，換上了一Prada黑色禮服，展現天后級自信氣場。圖／PRADA提供（合成圖）

演唱會 美國

延伸閱讀

葛萊美獎碧昂絲最風光 主要得獎名單一次看

叫foodpanda送你去看五月天演唱會 限時完成5張299元訂單抽雙人門票

碧昂絲卡在車陣中遲到 錯過上台領葛萊美獎

睽違6年 碧昂絲宣布5月展開歐洲北美巡演

相關新聞

Nespresso再攜手千萬網紅CHIARA 推米蘭限量款咖啡膠囊

繼上次風靡時尚圈的粉紅眨眼咖啡機、咖啡杯系列之後，Nespresso宣布再度與義大利時尚網紅企業家CHIARA FERR...

夢幻系回歸！IKEA再推草莓霜淇淋只要20元 加碼鹹蔬雞

即將迎接春暖花開，更是情人節的浪漫月份，IKEA讓夢幻系甜美的草莓霜淇淋，再度回歸推出，還有著更夢幻可愛的草莓戀人蛋糕，...

只要99元！85℃買情人節甜蜜套餐 抽免費雙人住宿券

告別熱鬧的農曆元宵節，緊接著浪漫的西洋情人節即將登場！85℃搶攻情人節商機，從2月10日開始到2月14日，推出兩款精緻情...

基隆也有藏壽司了！全台第50店進駐港務大樓 2月14日試營運

立足台灣近9年的日本藏壽司，在2月14日開設第50間店鋪「基隆中正信三店」，有望成為基隆港的新興地標。為了迎接基隆中正信...

天后級對決！Beyoncé變身人形金盃 Adele典雅小秀性感

雖然專業音樂人士以聽覺表現帶來傑出才華，但禮服則能讓整體更為吸睛，帶給人不亞於聽覺的整體感受，近期便有美國歌手Beyon...

現省2617！漢堡王最新優惠券 5漢堡買1送1、套餐54折

漢堡王買1送1又來了！即日起至3月27日期間，漢堡王推出「漢堡王好運兔get樂」優惠券，提供雞塊、可樂等點心與多款指定漢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦