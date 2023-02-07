天后級對決！Beyoncé變身人形金盃 Adele典雅小秀性感

雖然專業音樂人士以聽覺表現帶來傑出才華，但禮服則能讓整體更為吸睛，帶給人不亞於聽覺的整體感受，近期便有美國歌手Beyoncé穿著高級訂製服出席葛萊美典禮，以及英國美聲女伶愛黛兒（Adele）在演唱會中換上黑色禮服獻唱，宛如一場歐美規格的「天后級」禮服大PK。

美國流行樂天后碧昂絲（Beyonce）以《潮流復興》（Renaissance）在本屆葛萊美獲得4項肯定、成為史上獲得最多葛萊美獎（32座）的音樂人，而她除了在站上頒獎台時的亮銀色貼身禮服，再於自己IG上秀出一套訂製服穿搭，將浮誇進行到底。

這套由Balmain創意總監Olivier Rousteing為碧昂絲量身訂製的禮服有著誇張、冰淇淋卷筒的上身，同時正面深V再於內側拼接上金色裝飾，整套禮服甚至包含了一體成形的連袖手套與厚底高跟靴，再搭配上誇張墨鏡與超大金色帽簷後，讓碧昂絲宛如變身「人形獎盃」，與金色的葛萊美揚聲器造型獎座，頗有幾分神似。碧昂絲在IG秀出穿搭後，更火速吸讚近490萬與56,000多則留言，不僅「卡達夏家族」的Khloé Kardashian留言表示「恭喜皇后」（Congratulations queen），擁有6億粉絲的instagram官方小編也留言大讚碧昂絲是世紀級藝人（artist of the century），展現她再創巔峰的超高人氣。

而上周Adele則在參加賭城拉斯維加斯的Weekends With Adele演唱會時，則選擇了一襲典雅的黑色禮服獻唱。演唱會中Adele不時跟粉絲大方合照，IG貼文並湧入207萬按讚數與6,400多則留言。事實上這件出自PRADA的禮服可大有「看」頭，貌似全黑但在細節處低調展示工藝：轉動時的反光將讓人看到以亮片、刺繡工藝呈現的花卉圖案，平口但帶有圓弧的線條則讓Adele不時展現傲人身材，同時七分寬袖的設計又添多了嫵媚，讓她在盡情演唱時，將自信的天后氣場，閃耀全開。