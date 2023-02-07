多喝水、金車波爾都上榜！瓶裝水10大網友熱議品牌來了

你今天喝水了嗎？

俗話說「沒事多喝水，多喝水沒事」，成年人平均體內含水量高達65%，「水」對於每個人來說非常重要，喝水不僅能夠幫助身體進行新陳代謝、排除毒素與廢物、調解體溫，也能降低血液濃度，避免心血管等慢性疾病發生。

除了自帶保溫杯裝水出門，不少人也習慣購買瓶裝水，藝人王心凌甚至還時常分享自己愛喝紐西蘭進口antipodes天然礦泉水，頓時掀起討論風潮。你還喝過哪些品牌的礦泉水呢？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你來看10大網友熱議瓶裝飲用水品牌有哪些！



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No.10 統一 PH9.0

相信不少人都會有到超商購買礦泉水的習慣，其中深受消費者喜愛的品牌還有「PH9.0鹼性離子水」！隨著現代人應酬頻繁、外食攝取過高，有時候容易造成營養攝取失衡，該品牌因此主打「鹼單衡好」，除了擁有國家瓶身設計專利、國家專利發明，還標榜酸鹼值落在PH9.0至PH9.5之間，製作過程添加海洋濃縮礦物質液，最後做成一罐罐PH9.0鹼性離子水。

不少網友也在Dcard上推薦，「個人覺得味道比較好的是PH9.0，在外買水只喝它」、「我平常都習慣喝PH9.0藍色的那瓶」、「我都喝PH9.0鹼性離子水耶，覺得好喝」。

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image source: 翻攝統一企業集團PECOS

No.9 泰山

老字號「泰山」也是大家聯想到礦泉水時會想到的品牌之一，旗下販售泰山純水、twist water、淨之水等瓶裝水，像是泰山純水主打經過過濾、105度C煮沸後，產出無生水味的逆滲透純水，成為2009年聽障奧運中華隊指定用水及三星主廚神田裕行「別天地饗宴」指定用水；twist water則採用環保輕量瓶包裝，讓消費者喝完水後能夠扭轉瓶身、濃縮回收空間。



泰山純水根據節日不同設計的創意瓶身也造成話題，去（2022）年6月在標籤上設計貓咪造型也引發網友討論，「好可愛喔，我也想買」、「泰山純水每天都要喝二瓶啊」、「瓶身真的很萌」。



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No.8 金車波爾

說到飲用水許多網友對於「波爾」印象也很深刻！波爾天然水採用雪山山脈、純淨無污染的水源，經過品管人員監控，一貫化生產瓶裝水，該品牌也榮獲美國國家衛生基金會（NSF）、亞洲瓶裝水協會、台灣優良食品發展協會（TQF）認證。

波爾水先前因為李宗瑞事件竄紅，係因影片中李宗瑞的房間都會配有一瓶波爾礦泉水，甚至到法院聽判決時，李宗瑞手裡也必備一瓶波爾水，另外鴻海集團創辦人郭台銘坐車也放有加油站送的滿滿的波爾水，儘管現在換包裝仍有不少網友回憶，「常常出現在各大家庭的後車廂裡面」、「波爾最讚」、「波爾礦泉水，家鄉好滋味」。

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No.7 曜

致力於成為對環境友善品牌的「曜」，從中央山脈南端最高峰北大武山取水，標榜水中含有鈣、鎂、鉀、鍶、矽等對人體有益的天然礦物質，使用現代化先進製程，去酸化鹼後形成自然平衡狀態，不僅主推水質晶瑩剔透，喝起來口感也更為絲滑、清冽甘甜，成為不少現代人選擇曜鹼性離子水的原因。

網友對於曜鹼性離子水也大談飲用後心得，「真的跟外面礦泉水不一樣，就是很順沒怪味」、「以我喝過世界各種大眾小眾品牌的瓶裝水來說，這支真的算很好喝、很順口，回甘味明顯，不知不覺一瓶就沒了...」、「很會回甘的水，喝完嘴巴還會甜甜的」。

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No.6 味丹多喝水

「多喝水沒事，沒事多喝水」這句耳熟能詳的廣告詞，讓大人小孩都會聯想到味丹旗下品牌「多喝水」！多喝水水源取自於南投縣埔里鎮，其中竹炭水系列也讓消費者印象深刻，品牌透露該系列包裝水採用天然竹炭過濾，讓水的PH值落在7.3至8.1之間，產出純淨甘甜的弱鹼性礦泉水；微鹼性水系列則藉由雙重竹碳槽、遠紅外線瓷石過濾，讓鹼性水質維持更久，喝起來口感也更佳。

多喝水曾與鬼滅之刃聯名包裝受到關注以外，消費者對於多喝水也讚譽有加，「我在家都是喝多喝水礦泉水」、「日常要讓自己想喝水的話都會買我能接受的味道，例如多喝水微鹼性竹炭水」。

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No.5 舒跑

你知道舒跑除了推出運動飲料以外，還有賣礦泉水嗎？現在在超商能買到「舒跑鹼性離子水」，該款包裝水強調日本鈦電解小分子，讓人體迅速吸收、代謝，水源則取自東部純淨天然礦泉，民眾飲用時也能品嚐到甘甜純淨的口感；另一款「舒跑天然水」則是取自中央山脈水源，符合國家標準之餘，喝起來也甘甜順口。



網友對舒跑鹼性離子水也給予好評，「這好喝，我都買整箱20瓶」、「比較喜歡喝舒跑鹼性離子水，每家真的有差」、「沒帶到水的時候都會順便去超商買一罐舒跑鹼性水」。

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No.4 VACHI元炁水

由重鵬生技推出的「VACHI元炁（ㄑㄧˋ）水」採用618公尺下深海水源，主推水質具有低溫、純淨及穩定特性，具有鎂、鋅、硒等礦物質元素，加上多種無機營養鹽類與微量元素，水分子團細小接近人體體液，方便喝下後讓身體吸收，官方也建議加入冰塊或冷藏，喝起來的風味也會更好。



網友對於VACHI元炁水表示，「元炁水是真的海洋深層水，味道蠻特別也蠻好喝」、「原本不愛喝水有味道，後來愛喝水了，味道就變淡、正常」、「元炁水泡出來的咖啡是家人認定三杯中比較喜歡的，口感喝起來更滑順」。

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No.3 悅氏鎂日補給

礦泉水老字號「悅氏」日前針對運動後補充熱量又怕對身體有負擔的族群，推出「鎂日補給」機能水，標榜裡面含有80毫克的鎂，不論是健身、跑步、瑜伽後，還是想要在日常生活中飲用都非常合適，推出後也成為網路上的人氣話題。

許多人嘗試飲用悅氏鎂日補給機能水後也強力推薦，「口感還算可以，甘甜滑順～又有80毫克的鎂，根據健身朋友說明，對有在運動的人來說確實比起一般的礦泉水更好」、「下次來運動喝一罐看看」、「我覺得第一口有海水味，但後面幾口就還好了，再來會回甘」。

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No.2 台鹽生技

台鹽生技推出「台鹽海洋鹼性離子水」，品牌主推使用海洋深層水並添加海水濃縮礦物質液，最後經由三效蒸發、多重過濾、RO處理及特殊電解製成，水中含有小水分子團與海洋微量精華，在去（2022）年更是榮獲國際風味絕佳評鑑（ITI）2星金獎，也是許多消費者在超商、超市人手一罐的礦泉水品牌之一。



此外，「台鹽小分子海洋活水」主打專利蒸發冷凝熟水，除了可以直接飲用，也能拿來沖泡牛奶、咖啡，「台鹽海洋生成水」則透過離子交換膜電透析過濾與三效蒸發冷凝製程處理。網友對於台鹽水也分享，「台鹽的水不會有雜味」、「我也愛台鹽的」、「台鹽真的好喝」、「台鹽真心不騙」，甚至有網友發現，瓶底某個角度看過去還會出現一輛藍色超跑，頓時成為網路上人氣話題。

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No.1 bonaqua 怡漾

走到超商打開飲料櫃的玻璃門，卻發現有一瓶透明瓶身卻沒有標籤的礦泉水，這罐正是由可口可樂推出的新產品「Bonaqua怡漾無標籤鹼性離子水」！該品牌標榜採用日本白金鈦電解技術打造純淨水質，流線瓶身則發想於自然界中的淙淙流水，品牌LOGO則特別以浮凸方式在瓶身中呈現，無標籤設計喝完後回收也非常便利，自推出以來就受到網友熱烈討論。



不少消費者對於可口可樂推出怡漾無標籤鹼性離子水表示，「沒有額外包裝的瓶身看起來不錯耶」、「看起來不錯又是桂綸鎂代言，一定要買」、「外觀就符合我的喜好，簡約環保」、「新出的588ml瓶身小，可放進小包包內，更方便攜帶，在戶外移動時，補水更便利」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月04日至2023年02月03日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『瓶裝飲用水』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統