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現省2617！漢堡王最新優惠券　5漢堡買1送1、套餐54折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
花生培根牛肉堡買1送1，每套109元。圖／漢堡王提供
花生培根牛肉堡買1送1，每套109元。圖／漢堡王提供

漢堡王買1送1又來了！即日起至3月27日期間，漢堡王推出「漢堡王好運兔get樂」優惠券，提供雞塊、可樂等點心與多款指定漢堡買1送1，另外還有個人餐54折起、雙人餐150元起等多種優惠，最高現省2,617元起。

本次漢堡王的優惠券，總共區分為「買1送1」、「超值選」、「個人超省餐」、「雙人激省餐」、「限店供應」等類型。其中「買1送1」區中，提供脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起士雙豬培根堡、小怪獸香豬脆雞堡、4塊雞塊、辣薯球、中可等8種品項，均享買1送1優惠，最高現省129元。

至於「超值選」則提供了雙起司牛肉堡、雙層火烤牛肉堡、洋蔥圈等8種品項或組合，每份49～109元不等。「個人超省餐」則有三層犇牛肉堡＋小薯條＋小可、雙層火烤牛肉堡＋4塊雞塊＋小可等8種個人組合套餐方案，每套100元起，最高可享54折。

「雙人激享餐」則有8種套餐選擇，每套150～269元不等，平均每人75元起。其中「華堡＋三層犇牛堡雙人餐」的組合，每套269元，現省143元。至於「限店供應」提供有4款早餐組合，還有BK黃金雞翅的組合方案，每套79元起，享58折起。

小華堡個人超省餐，每套119元。圖／漢堡王提供
小華堡個人超省餐，每套119元。圖／漢堡王提供
漢堡王自即日起至3月27日推出全新優惠券，最高現省2,617元起。圖／漢堡王提供
漢堡王自即日起至3月27日推出全新優惠券，最高現省2,617元起。圖／漢堡王提供
華堡＋三層犇牛肉堡套餐，每套269元，現省143元。圖／漢堡王提供
華堡＋三層犇牛肉堡套餐，每套269元，現省143元。圖／漢堡王提供
4塊雞塊享買1送1，每組55元。圖／漢堡王提供
4塊雞塊享買1送1，每組55元。圖／漢堡王提供

漢堡 洋蔥 套餐

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