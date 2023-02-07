全智賢、狐狸都入鏡 Burberry全新形象五關鍵亮點拆解

Burberry在去年9月宣布Daniel Lee接任新任創意總監後，先於前日無預警「清空」品牌IG帳號，今日火速釋出多張全新形象，並包含品牌代言人全智賢穿戴風衣的黑白冷冽視覺，全系列更有五大關鍵亮點，在細節中無聲傳遞了Burberry與Daniel Lee的嶄新風格主張。

一、新字體 展全新內斂姿態

西方字體的寬窄常影響了給人的直觀感受，本次2023的形象視覺也帶來了Burberry在品牌字體上的細微改變：有別於前一代寬窄相同的字型，2023的新字體有相近、但細微差異的寬窄度，同時例如B與R的轉角處都更為圓滑，在時髦中帶有一絲內斂與聰慧。

二、非人主角 野性小狐狸萌值破表

形象視覺一定要有人入鏡嗎？紅磚牆前的小狐狸、河畔的天鵝少見成為了Burberry的非人「主角」，不僅散發幾分英國鄉村風情，並讓人聯想到英國貴族狩獵的傳統，活力而野性。

三、幽默神情 巧秀英式詼諧

英國最經典的文化DNA之一、莫過於冷面笑匠般的英式幽默。只見一位穿著風衣的銀髮女性站在獅子雕像、其神情不禁令人莞爾，並與另一位強風中撐傘的風衣女性頗有異曲同工之妙，並體現了品牌過往少見的幽默感。

四、經典格紋 低調、古典、更性感

Burberry經典的格紋依舊，但蛻變得更低調、內斂，格紋相繼出現在藏於黑色風衣的內側翻領、棒球帽上的紋飾，又或手持白玫瑰花女子的比基尼上，原來品牌識別不需要鋪天蓋地的滿版或Monogram，恰當地收攝，讓經典格紋更古典，也更性感。

五、120年以來 第五代新Logo

最後值得一提的是：Burberry的Logo過去僅在1901、1968、1999、2018年有過合計四次設計，而2023年的最新設計則將品牌曾出現在前三代Logo上經典的「戰馬騎士（Equestrian Knight）」重新復歸！其風格更接近第一代（1901年）的寫實感，旗幟上也有著Prosum字樣與品牌首字母的B。