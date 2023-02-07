快訊

交通亂象再登外網…國道球棒隊狂砸貨車吸2.4萬人觀看 網無奈：又讓世界看見台灣

全智賢、狐狸都入鏡 Burberry全新形象五關鍵亮點拆解

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry經典的格紋依舊，但藏在黑色風衣的內側翻領上，讓格紋更低調也更性感。圖／Burberry提供
Burberry經典的格紋依舊，但藏在黑色風衣的內側翻領上，讓格紋更低調也更性感。圖／Burberry提供

Burberry在去年9月宣布Daniel Lee接任新任創意總監後，先於前日無預警「清空」品牌IG帳號，今日火速釋出多張全新形象，並包含品牌代言人全智賢穿戴風衣的黑白冷冽視覺，全系列更有五大關鍵亮點，在細節中無聲傳遞了Burberry與Daniel Lee的嶄新風格主張。

一、新字體 展全新內斂姿態

西方字體的寬窄常影響了給人的直觀感受，本次2023的形象視覺也帶來了Burberry在品牌字體上的細微改變：有別於前一代寬窄相同的字型，2023的新字體有相近、但細微差異的寬窄度，同時例如B與R的轉角處都更為圓滑，在時髦中帶有一絲內斂與聰慧。

二、非人主角 野性小狐狸萌值破表

形象視覺一定要有人入鏡嗎？紅磚牆前的小狐狸、河畔的天鵝少見成為了Burberry的非人「主角」，不僅散發幾分英國鄉村風情，並讓人聯想到英國貴族狩獵的傳統，活力而野性。

三、幽默神情 巧秀英式詼諧

英國最經典的文化DNA之一、莫過於冷面笑匠般的英式幽默。只見一位穿著風衣的銀髮女性站在獅子雕像、其神情不禁令人莞爾，並與另一位強風中撐傘的風衣女性頗有異曲同工之妙，並體現了品牌過往少見的幽默感。

四、經典格紋 低調、古典、更性感

Burberry經典的格紋依舊，但蛻變得更低調、內斂，格紋相繼出現在藏於黑色風衣的內側翻領、棒球帽上的紋飾，又或手持白玫瑰花女子的比基尼上，原來品牌識別不需要鋪天蓋地的滿版或Monogram，恰當地收攝，讓經典格紋更古典，也更性感。

五、120年以來 第五代新Logo

最後值得一提的是：Burberry的Logo過去僅在1901、1968、1999、2018年有過合計四次設計，而2023年的最新設計則將品牌曾出現在前三代Logo上經典的「戰馬騎士（Equestrian Knight）」重新復歸！其風格更接近第一代（1901年）的寫實感，旗幟上也有著Prosum字樣與品牌首字母的B。

由於前衛、創新的Prosum屬於品牌較高價位的支線，未來Burberry會否再度跨出自己的舒適圈？相信Daniel Lee很快就要帶給我們驚喜，且讓人拭目以待。

新版（上）的Burberry Logo，延續了品牌經典的戰馬騎士（Equestrian Knight），並在風格上與1901年的第一代品牌Logo（下）高度相似。圖／Burberry提供、翻攝自網路（合成圖）
新版（上）的Burberry Logo，延續了品牌經典的戰馬騎士（Equestrian Knight），並在風格上與1901年的第一代品牌Logo（下）高度相似。圖／Burberry提供、翻攝自網路（合成圖）
在去年9月底宣布新任創意總監Daniel Lee後，Burberry發表了品牌全新視覺，並讓代言人全智賢、野生小狐狸都入鏡，展現時尚、趣味與活力。圖／Burberry提供
在去年9月底宣布新任創意總監Daniel Lee後，Burberry發表了品牌全新視覺，並讓代言人全智賢、野生小狐狸都入鏡，展現時尚、趣味與活力。圖／Burberry提供
穿著風衣的銀髮女子站在獅子雕像前，其神情不禁令人莞爾，似低調流露出於英式的幽默DNA。圖／Burberry提供
穿著風衣的銀髮女子站在獅子雕像前，其神情不禁令人莞爾，似低調流露出於英式的幽默DNA。圖／Burberry提供
除了紅磚牆前的小狐狸，河畔的天鵝也入鏡成為品牌視覺中的「主角」，散發幾許英國鄉村風情。圖／Burberry提供
除了紅磚牆前的小狐狸，河畔的天鵝也入鏡成為品牌視覺中的「主角」，散發幾許英國鄉村風情。圖／Burberry提供

品牌 Burberry 英國

延伸閱讀

資安隱憂 英國會外交委員會主席：別再用TikTok

監獄伙食太好？瘦弱白狐流浪到看守所被收編 「吃1年牢飯」腫成瓦斯桶

這個名字專出美女！18歲「子瑜接班人」小鹿眼美得讓人衝擊　她更狂...統一韓國人審美

全智賢成靈感？謝盈萱手執愛包大呼「讓我拿個夠！」

相關新聞

全智賢、狐狸都入鏡 Burberry全新形象五關鍵亮點拆解

Burberry在去年9月宣布Daniel Lee接任新任創意總監後，先於前日無預警「清空」品牌IG帳號，今日火速釋出多...

確定熄燈！家樂福嘉義北門店 「這天」正式結束營業

家樂福嘉義北門店今（6）日發出最新公告，表示門市將在2月26日晚間11時正式結束營業，店方指出，關店原因為租約到期，再加...

猶如身上的微型銀雕！喬治傑生全新ARC珠寶限店登台

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）甫新年之始，秉承著「有機」與「自然」的核心設計語彙，推出全新微雕藝術珠...

《社內相親》金世正成LONGCHAMP大使！品牌創意總監親操刀形象美照

歌手出身的韓國女星金世正因為與安孝燮演出《社內相親》自然又甜蜜的互動，成為眾所皆知的螢幕CP。雖然後來金世正接演的漫改劇...

真正強大的百搭經典！FERRAGAMO全新Gancini包細節驚人

煥發全新風貌的義大利精品品牌FERRAGAMO，2023早春系列推出全新以品牌經典Gancini環形扣飾為主角的迷人肩背...

「美少女戰士」2.5次元音樂劇 四月首度登台 早鳥今開搶

「我要代替月亮懲罰你！」這句家喻戶曉的台詞就是出自日本最具代表性的少女漫畫「美少女戰士」，這部經典作品一九九一年出刊至今已滿三十周年，今年四月，「美少女戰士」2.5次元音樂劇即將來台，早鳥快閃優惠折即刻開跑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。