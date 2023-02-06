猶如身上的微型銀雕！喬治傑生全新ARC珠寶限店登台

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）甫新年之始，秉承著「有機」與「自然」的核心設計語彙，推出全新微雕藝術珠寶ARC系列，以925純銀材質結合有機線條，打造360度無死角的立體結構，是猶如微型雕塑的珠寶逸品，充滿表現張力的造型輪廓完美貼合身體曲線。系列包括頸鍊、手鐲、耳環、2款髮飾與2款戒指，自即日起於即日起於台北遠東 SOGO 復興館、新光三越信義A8、以及台中新光三越中港店的喬治傑生全台三家指定精品門市販售。

「雕塑性、創新突破、超乎想像是我對微雕藝術珠寶ARC系列的詮釋，」喬治傑生創意總監暨設計總監RAGNAR HJARTARSON表示，ARC系列是喬治傑生設計工作室團隊的最新創作，每一件珠寶單品都十分別緻獨特，不僅體現了品牌所明確定義的設計語彙 - 柔軟與有機，同時也藉由嶄新的珠寶輪廓與銳利邊角，與極簡主義下的線條形體形成鮮明的差異對比。同步發表的形象照則特別邀請丹麥知名攝影師Casper Sejersen掌鏡，讓珠寶與身體產生深刻且親密的連結，在不同的肢體表情下，每張照片都流露出珠寶與身體的全新關係。 ARC系列純銀髮夾，9,200元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀髮夾，9,200元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀頸圈，82,000元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀耳環，15,300元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀髮叉，18,500元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀雙圈戒指，11,200元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀雙圈戒指，11,200元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀戒指，8,100元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀手鐲，35,000元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀戒指與手環。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀頸圈，82,000元。圖／喬治傑生提供 ARC系列純銀耳環，15,300元。圖／喬治傑生提供