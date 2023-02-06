《社內相親》金世正成LONGCHAMP大使！品牌創意總監親操刀形象美照

歌手出身的韓國女星金世正因為與安孝燮演出《社內相親》自然又甜蜜的互動，成為眾所皆知的螢幕CP。雖然後來金世正接演的漫改劇《今日的網漫》收視率不如預期，但無損其高人氣，法國精品品牌LONGCHAMP便找她出任品牌大使，連創意總監都十分看重，更親自督軍拍攝系列形象廣告。

今年26歲的金世正曾於2016年的選秀節目《PRODUCE 101》取得第二名，以限定女團I.O.I成員身份出道，還擔任過Jellyfish娛樂旗下女團gugudan主唱，但演藝成績並不出色。直到金世正決定單飛，並從事戲劇演出，並在《驅魔麵館》中表現出色，成為她的演藝生涯轉淚點。後來金世正成為《社內相親》中的出身平凡女主角，與飾演高冷富二代的安孝燮在劇裡有著自然又甜蜜的互動，使影迷入戲太深曾直喊「拜託原地結婚」，因此知名度大開。甚至在收視率告捷之後，金世正與安孝燮還再度合體，並重操歌手身份，對唱起《社內相親》主題曲，為粉絲津津樂道。

既有天生的好歌嗓，同時戲劇表現也不俗，讓LONGCHAMP相中金世正高人氣，邀請出任大使，而這也是品牌第二度起用亞洲明星擔鋼視覺形象主角。值得一提的是，LONGCHAMP創意總監Sophie Delafontaine女士也看重此次合作，親自飛抵韓國首爾監督春夏系列形象片拍攝。金世正演繹本季以「奢華野營」為題的時裝系列造型，特別搭配有著糖果粉色明星包款Box-Trot，詮釋鮮豔色彩、印花和各式材質的大膽結合。LONGCHAMP也透露，正因為金世正自然親民的溫暖性格和甜美清新魅力，而且在拍攝形象廣告，就如同模特兒一樣專業，才會邀請她擔任品牌大使一職。

韓國女星金世正成為LONGCHAMP新任品牌大使，並演繹了2023春夏形象廣告。圖／LONGCHAMP提供

韓國女星金世正成為LONGCHAMP新任品牌大使，並演繹了2023春夏形象廣告。圖／LONGCHAMP提供

韓國女星金世正成為LONGCHAMP新任品牌大使，並演繹了2023春夏形象廣告。圖／LONGCHAMP提供

韓國女星金世正成為LONGCHAMP新任品牌大使，並演繹了2023春夏形象廣告。圖／LONGCHAMP提供