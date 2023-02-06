真正強大的百搭經典！FERRAGAMO全新Gancini包細節驚人

煥發全新風貌的義大利精品品牌FERRAGAMO，2023早春系列推出全新以品牌經典Gancini環形扣飾為主角的迷人肩背包系列，以優雅的幾何線條和手法重新演繹最具辨識度的典品牌符碼，昇華日常包款美感，成為品牌最具代表性的新世代魅力新作。

此系列肩背包融合經典靈感與現代設計，運用奢華細緻的小牛皮打造的全皮革黑色或駝色款式，或是以深色小牛皮革勾勒硬挺中又帶點圓潤的包身線條、與亞麻帆布質料拼接組成巧妙紋理撞色款，以簡約的線條感和配色營造視覺年輕感，內部雙層隔層更兼顧容量與日常實用性。提供黑色皮革、駝色皮革、白色皮革、帆布拼接等多樣選擇，其中特定款式也同步推出寬版尺寸可供選擇，比起一般方正造型款式斜背起來更具個性魅力。