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真正強大的百搭經典！FERRAGAMO全新Gancini包細節驚人
煥發全新風貌的義大利精品品牌FERRAGAMO，2023早春系列推出全新以品牌經典Gancini環形扣飾為主角的迷人肩背包系列，以優雅的幾何線條和手法重新演繹最具辨識度的典品牌符碼，昇華日常包款美感，成為品牌最具代表性的新世代魅力新作。
此系列肩背包融合經典靈感與現代設計，運用奢華細緻的小牛皮打造的全皮革黑色或駝色款式，或是以深色小牛皮革勾勒硬挺中又帶點圓潤的包身線條、與亞麻帆布質料拼接組成巧妙紋理撞色款，以簡約的線條感和配色營造視覺年輕感，內部雙層隔層更兼顧容量與日常實用性。提供黑色皮革、駝色皮革、白色皮革、帆布拼接等多樣選擇，其中特定款式也同步推出寬版尺寸可供選擇，比起一般方正造型款式斜背起來更具個性魅力。
全系列的設計中搭配經典Gancini環形扣飾，彰顯品牌源自義大利佛羅倫斯的精湛工藝與當代優雅。刻意減少金屬部件的使用，除了在視覺上更顯簡潔流暢，日常使用也更為輕盈，即使長時間上身也完全沒有負擔。可調節長度的肩背帶除了能以活潑時尚的crossbody方式斜背，也能縮短以單肩側背，隨穿搭變化不同造型。Gancini環形扣環除了最具代表性的平滑拋光金屬面，部分款式上也和新一季腰帶Gancini扣環一樣，採用螺旋紋路的設計，更顯典雅，猶如蝴蝶結般增添立體度與細緻的女性氣息。
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