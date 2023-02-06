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「星期三」珍娜奧特嘉奪adidas品牌大使！甩開暗黑風格變身陽光美少女

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
「星期三」珍娜奧特嘉有別於影集中陰暗風格，透過全黑Tiro運動套裝從暗黑系少女搖身變成運動個性女孩。圖／adidas提供
「星期三」珍娜奧特嘉有別於影集中陰暗風格，透過全黑Tiro運動套裝從暗黑系少女搖身變成運動個性女孩。圖／adidas提供

Netlfix製作的人氣美劇《星期三》引發不少討論，其中女主角珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）透過高冷刻薄態度把角色詮釋得相當到位，因此人氣水漲船高，讓adidas相中邀請擔任全新Sportswear品牌大使，並展現出有別於「暗黑」的一面。

adidas向來在挑選品牌大使時，手腳總是飛快，像是先前韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅時，立刻就簽下女主角鄭好娟（又譯鄭浩妍）。而選秀節目「原子少年」在台灣的年輕世代中成為熱門話題，因此讓品牌也迅速的把節目誕生的男團Ozone納入旗下。此次，美劇《星期三》在上映期間，同樣有著高收視率，於是adidas立馬邀請女主角珍娜奧特嘉加入品牌大使行列。不同的是，這是暌違五十年，adidas繼Sport Performance與Originals之後，正式推出Sportswear全新商標，就請了珍娜奧特嘉來詮釋，就是看重她的個人魅力。首波Sportswear運動時尚系列，以品牌代表性的Tracksuit運動套裝為主，因此能見到「星期三」有別於影集中陰暗風格，透過全黑Tiro運動套裝從暗黑系少女搖身變成運動個性女孩。

峮峮出任FILA代言人並詮釋短袖圓領T恤1,980元、吸排抗UV短裙1,980元和情人節限定運動鞋2,080元。圖／FILA提供
峮峮出任FILA代言人並詮釋短袖圓領T恤1,980元、吸排抗UV短裙1,980元和情人節限定運動鞋2,080元。圖／FILA提供

無獨有偶，台灣FILA找來近期感情動向備受關注的中職中信兄弟「啦啦隊女神」峮峮出任品牌代言人，並公開全新學院運動風格系列美照。選在情人節前夕，FILA推出五款限定小白鞋，鞋側與後跟皆以刺繡呈現品牌Logo，立體輪廓版型有修飾腿型的視覺效果；加入專屬塗鴉設計，包括紅色愛心、小雛菊、告白汽球和幸運草等圖案。峮峮則搶先示範了系列中的「熱戀紅」鞋款，藏在鞋側和鞋後跟的紅色愛心，最適合熱戀中的情侶。

美劇《星期三》引發不少討論，其中女主角珍娜奧特嘉透過高冷刻薄態度把角色詮釋得相當到位，因此讓adidas相中邀請擔任全新Sportswear品牌大使。圖／adidas提供
美劇《星期三》引發不少討論，其中女主角珍娜奧特嘉透過高冷刻薄態度把角色詮釋得相當到位，因此讓adidas相中邀請擔任全新Sportswear品牌大使。圖／adidas提供

FILA情人節限定運動鞋2,080元。圖／FILA提供
FILA情人節限定運動鞋2,080元。圖／FILA提供

adidas Sportswear運動長褲，2,690元。圖／adidas提供
adidas Sportswear運動長褲，2,690元。圖／adidas提供

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