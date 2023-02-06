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只有8天！肯德基情人節限定「可可脆雞」限時限量開賣
肯德基在西洋情人節推出期間限定新商品「可可脆雞」，將咔啦脆雞包覆上香濃的可可醬，再撒上酸甜脆口草莓粒，演繹出鹹甜交織下的愛情驚喜。「愛情醬淋．可可脆雞餐」附贈「浪漫禮盒」共限量6,000份，2月7日至14日限時開賣；其中3000份將提供PK雙饗卡APP會員於2月6日搶先預購，2月7日正式開放線上訂購，餐點均需於取貨前一天以「預訂快取」方式下訂，並限定取餐時間為晚間6點至8點。
「愛情醬淋．可可脆雞餐」包括可可脆雞 x 2＋咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻 x 2＋可可醬 x 1＋草莓粒 x 1＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯（中） x 1＋可樂（中） x 2。
隨套餐附贈的「浪漫禮盒」，更加碼奉上情人節造型氣球及浪漫氛圍燈，還有氣球4顆＋吹氣紙吸管，幫戀人們輕鬆打造情人節氣氛。套餐另附可可醬與草莓脆粒，讓戀人們可以自由沾取附餐的蛋撻、雞塊、與薯條；今年的西洋情人節只要掏出520元，就能感受到滿滿的儀式感。
肯德基並將於2月7日至28日歡慶「粉紅泡泡月」，登入PK雙饗卡APP即可參加限時加碼三重送，第一重是「天天抽」優惠券；第二重是「首玩抽」，首次參與遊戲，即有機會抽Dior香氛迷你蠟燭、Marshall 藍芽喇叭及老爺住宿券…等大獎；第三重是「轉送抽」，舊客成功轉送新客優惠券，兩人都可抽獎PK點數100點。
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