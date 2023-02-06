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HUMAN MADE跨界萬波紅茶打造限定單品！網驚：原來潮流離我那麼近

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
手搖飲品牌萬波島嶼紅茶宣布，將與HUMAN MADE進行聯名活動。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
手搖飲品牌萬波島嶼紅茶宣布，將與HUMAN MADE進行聯名活動。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品，預定情人節2月14日當天發售，甫曝光就引起熱烈討論，網友更回應說「原來潮流離我那麼近！」

由潮流大神也是Kenzo創意總監Nigo一手創立的潮牌HUMAN MADE，才剛曝光與甜甜圈品牌Krispy Kreme Doughnuts的合作系列，旋即又推出了讓台灣粉絲驚喜的聯名計畫。由知名的手搖飲品牌萬波島嶼紅茶（WANPO TEA SHOP）宣布，將與HUMAN MADE進行為期約195天的聯名活動。除了會於台中打造期間限定WANPO MAD快閃店與聯名飲品之外，最吸引人的還有一系列包含T恤、托特包、冰塊盒與隨行杯、地墊與杯墊的限量商品，預計情人節當天發售。聯名系列設計以HUMAN MADE經典愛心符號結合萬波島嶼紅茶的老虎商標為概念，只是過去愛心符號裡的字樣，變成了此次企劃的主題「WANPO MADE」。獨有創意和相對親民的訂價，讓即使非潮流迷的消費者，也想要入手，甚至有網友回應說「原來潮流離我那麼近！」

過去若是想購買HUMAN MADE的產品，多數只能透過網路代買，或是只有不齊全的選項可購買，但自今年起成立超過15年的潮流選品店INVINCIBLE也正式引進了HUMAN MADE的系列服飾、配件來銷售，讓本地消費者有更多元的選擇。

THE NORTH FACE公布了將攜手藝人陳冠希經營的潮牌CLOT，推出系列聯名商品。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE公布了將攜手藝人陳冠希經營的潮牌CLOT，推出系列聯名商品。圖／THE NORTH FACE提供

另外，THE NORTH FACE也公布了將攜手藝人陳冠希經營的潮牌CLOT，推出系列聯名商品，目前僅曝光了新配色Logo。但預計將會把CLOT擅長的東、西文化融合手法，再加入戶外機能等特色。在過去THE NORTH FACE曾和潮牌Supreme、藝術家KAWS跨界，都是叫好又叫座，相信屆時與CLOT的聯名系列，潮流迷也會有相同反應。

萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網
萬波紅茶與日本潮牌HUMAN MADE首度跨界合作，推出「WANPO MADE」聯名系列限量商品。圖／摘自萬波島嶼紅茶官網

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